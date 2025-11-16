Succesiunea lui Tim Cook, prioritate pentru compania Apple

Compania Apple și-a intensificat pregătirile pentru schimbarea conducerii companiei, pe fondul așteptărilor ca CEO-ul Timothy Donald „Tim” Cook să părăsească funcția anul viitor, potrivit unui raport al Financial Times. Succesorul lui Tim Cook ar putea fi John Ternus, vicepreședintele senior responsabil de ingineria hardware a companiei.

John Ternus, vicepreședinte senior responsabil de ingineria hardware, este considerat de mulți drept succesorul cel mai probabil al lui Tim Cook, potrivit unor surse citate de Financial Times.

Apple nu a oferit încă un răspuns solicitărilor jurnaliștilor pentru comentarii privind planurile de succesiune și schimbările recente la nivelul conducerii companiei.

Membrii consiliului de administrație și directorii de top ai Apple au intensificat recent pregătirile pentru predarea conducerii, după mai bine de 14 ani în care Tim Cook a condus compania. Cook, care a împlinit recent 65 de ani, a supravegheat atât creșterea spectaculoasă a Apple, cât și unele controverse.

Tim Cook este totodată considerat principalul responsabil pentru externalizarea producției, care a permis companiei să opereze la o scară mult mai mare. Potrivit Financial Times, este puțin probabil ca Apple să anunțe un nou CEO înainte de următorul raport financiar din ianuarie, care acoperă perioada critică a sărbătorilor.

Tim Cook a devenit CEO în 2011, după ce cofondatorul Steve Jobs a demisionat, încheindu-și mandatul la Apple. Plecarea recentă a COO-ului Jeff Williams a dus la o redistribuire a responsabilităților la nivel executiv, inclusiv roluri extinse pentru Eddy Cue, Craig Federighi și John Ternus.

Deși nu sunt cunoscute date despre succesorul care va prelua conducerea companiei Apple, sunt șanse reduse ca angajații gigantului tehnologic să își piardă locul de muncă. Tim Cook a declarat în trecut că Apple preferă un candidat intern și că există „planuri de succesiune foarte detaliate”.