Apple a lansat o husă cross-body pentru Iphone. Noul accesoriu se vinde la un preț ridicat

Apple a lansat cel mai nou accesoriu pentru iPhone, o husă de purtat cross-body, creată de un celebru designer japonez, destinată celor care preferă să poarte haine fără buzunare. Produsul vine însă la un preț foarte ridicat, prețul difențiind în funcție de mărime.

Ridiculizată de unii drept „un ciorap agățat”, noua husă este un tricotaj 3D cu structura unei traiste, capabilă să transporte un iPhone și alte obiecte mai mici, inclusiv o pereche de AirPods.

Accesoriul a fost creat de designerul japonez Issey Miyake, cunoscut și pentru puloverele purtate de Steve Jobs. Husa va fi disponibilă în ediție limitată.

Husa iPhone Pocket va fi disponibilă în două versiuni, astfel cea mai mare poate fi purtată pe diagonala trunchiului, ca o geantă de poștaș, iar cea mai mică se poate ține în mână sau agăța de ghidonul bicicletei.

Designul cu bretea scurtă va fi disponibil în culorile lemon, mandarin, purple, pink, peacock, sapphire, cinnamon și black, iar versiunea cu bretea lungă va fi oferită în sapphire, cinnamon și black. Reprezentanții Apple au transmis că, chiar înainte de sărbători, specialiștii din magazine și online pot ajuta clienții să combine diferite lungimi și culori cu telefonul lor.

Deși accesoriul este foarte simplu și nu are vreun design foarte complex, prețul său este ridicat. Varianta mică va fi disponibilă pentru prețul de 150 de dolari, iar cea cu bretele mai lungi va fi comercializată în magazinele Apple la prețul de 230 de dolari.

Husa iPhone Pocket va fi disponibilă începând cu 14 noiembrie în câteva magazine Apple fizice, inclusiv în New York City, Londra, Tokyo și Taipei. Printre locațiile selectate se numără Apple Canton Road din Hong Kong, Apple Ginza din Tokyo, Apple Jing’an din Shanghai, Apple Marché Saint-Germain din Paris și Apple Piazza Liberty din Milano, alături de alte magazine emblematice din Seoul, Singapore și London.