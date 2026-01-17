De ce persoanele cu tatuaje nu au voie în băile termale din Japonia

În numeroase băi termale japoneze (onsen) și, uneori, în băile publice urbane (sento), persoanele cu tatuaje pot fi refuzate la intrare sau pot fi obligate să respecte reguli stricte privind acoperirea acestora. Situația îi surprinde frecvent pe turiști, mai ales în contextul în care tatuajele sunt, în multe țări, o formă de expresie personală. În Japonia, însă, regulile au rădăcini istorice și culturale, iar proprietarii invocă, de regulă, confortul celorlalți clienți.

Un motiv invocat constant este legătura istorică dintre irezumi, tatuajele japoneze tradiționale, și yakuza. Mult timp, tatuajele mari și vizibile au fost asociate cu apartenența la grupuri interlope, iar unele spații publice au încercat să limiteze accesul persoanelor care le afișau. În acest context, regula „fără tatuaje” a ajuns să fie văzută ca o măsură de prevenție și ca o modalitate de a menține atmosfera de calm și relaxare dorită de clienți.

Pe lângă asocierea cu yakuza, unele materiale explicative amintesc și origini mai vechi, legate de perioade în care tatuajele au fost folosite ca marcaj punitiv.

Băile termale japoneze sunt, în esență, spații comune. Pentru operatori, provocarea principală ține de menținerea unui mediu considerat sigur și calm pentru toți oaspeții, inclusiv pentru cei care ar putea interpreta tatuajele mari drept un semnal intimidant. De aici vine preferința multor unități pentru o interdicție generală, afișată clar la intrare, uneori în mai multe limbi.

Unele publicații și ghiduri notează și existența unor stereotipuri mai vechi, inclusiv ideea — azi contestată — că tatuajele ar fi „nesanitare”. În practică, argumentul decisiv rămâne, cel mai des, reacția celorlalți clienți și riscul de conflicte sau plângeri.

O imagine asupra fenomenului provine dintr-un sondaj realizat de Japan Tourism Agency.

Potrivit acesteia, aproximativ 30% dintre hoteluri declarau că ar permite accesul persoanelor cu tatuaje în băile comune, în timp ce alte unități acceptau tatuajele mici dacă sunt acoperite. Mesajul implicit este că regula nu este unitară, însă interdicția rămâne frecventă.

Pentru vizitatori, diferența dintre onsen și sento poate schimba complet experiența. Site-ul metropolisjapan.com explică faptul că sento (băile publice de cartier) tind să fie mai permisive, iar o parte dintre ele acceptă tatuaje. O explicație invocată ține de rolul lor de „necesitate cotidiană” și de faptul că funcționează sub reguli specifice pentru băi publice.

Totuși, onsen-urile — mai ales cele atașate de resorturi — aplică mai des reguli proprii, iar unele preferă interdicția totală tocmai pentru a evita orice situație care ar afecta confortul majorității clienților.

În ultimii ani, tot mai multe unități au introdus reguli de tip „acceptat doar dacă se acoperă”. Exemplele apar chiar pe site-urile unor operatori: Tokyo Toyosu Manyo Club precizează că accesul este permis dacă tatuajul poate fi acoperit cu maximum două foi speciale de acoperire, cu dimensiuni limitate, disponibile contra cost.

Și alte facilități enunță reguli similare, cu interdicție generală, dar cu posibilitatea de a folosi stickere ori foi opace cumpărate de la recepție, dacă tatuajele sunt complet acoperite.

În paralel, ghiduri de călătorie explică, pe larg, soluția „tattoo seal” (stickere rezistente la apă, în nuanțe apropiate de piele), menționând că unele locații permit intrarea atunci când tatuajele nu mai sunt vizibile.