Monden Cei mai tatuați oameni din lume. Au intrat în cartea recordurilor







Într-o lume în care tatuajele trec de la simple desene decorative la forme complexe de expresie personală, unii oameni și-au dus pasiunea la extrem, intrând în Cartea Recordurilor pentru numărul impresionant de tatuaje. „Corpul meu este o pânză vie, iar fiecare tatuaj spune o poveste”, spune Gregory Paul McLaren, un britanic care deține recordul.

Gregory Paul McLaren și-a tatuat aproape întreaga suprafață a corpului, inclusiv fața, gâtul și urechile, ajungând la peste 90% din piele acoperită. În 2018, Guinness World Records l-a recunoscut oficial pentru realizarea sa extremă, făcându-l unul dintre cei mai cunoscuți oameni tatuati din lume.

„Am început să mă tatuez la 16 ani și fiecare desen reprezintă o parte din mine. Nu este doar artă, este identitatea mea vizibilă”, explică el.

El nu are nicio porțiune de piele neacoperită: tatuajele se întind inclusiv pe buze, urechi și scalp. Recordul său a fost recunoscut în mod oficial și a devenit un simbol internațional al artei tatuajului extrem.

„Fiecare tatuaj este o parte din mine. Este un limbaj vizual care spune cine sunt fără să folosesc cuvinte”, spune Rich, care a dedicat mai mult de jumătate din viață transformării totale a pielii sale.

Tom Leppard, cunoscut drept „tigrul de la Norfolk”, a intrat în Guinness World Records pentru tatuarea completă a corpului său cu dungi inspirate de tigru.

„Tatuajele mele sunt libertatea mea. Ele îmi permit să trăiesc în armonie cu cine sunt cu adevărat”, spunea Leppard în interviuri. Povestea lui este una de devotament absolut față de arta tatuajului, iar transformarea completă a pielii l-a făcut celebru în întreaga lume.

Și o femeie a intrat în Cartea Recordurilor. Este vorba despre Esperance Fuerzina, care are 99.98% din corp tatuat.

Intrarea în Guinness World Records nu este doar despre numere, ci despre dedicare, timp și provocări personale. Lucky Diamond Rich povestește: „Multe proceduri medicale devin complicate din cauza pielii tatuate. Uneori, oamenii mă privesc cu teamă sau fascinație, și trebuie să gestionezi aceste reacții constant.”

Gregory McLaren adaugă: „Când intri în Guinness, nu este doar un titlu, este o recunoaștere a dedicării și pasiunii pentru arta tatuajului.” În plus, aceste persoane se confruntă cu percepții sociale uneori negative, reacții de uimire sau respingere din partea celor care nu înțeleg motivul pentru care cineva și-ar acoperi complet corpul cu cerneală.

Specialiștii explică faptul că tatuajele extreme nu sunt doar modă sau dorință de atenție. Dr. Amanda Brown, psiholog social, explică: „Tatuajele extreme devin un limbaj vizual prin care indivizii comunică experiențe, valori sau povești personale. Pentru cei care dețin recorduri, acest limbaj atinge un nivel aproape ritualic.”

Pentru mulți dintre acești oameni, pielea devine o formă de artă completă, iar procesul de tatuare, o experiență transformatoare.

Recordurile Guinness aduc vizibilitate internațională și inspirație pentru alți pasionați de tatuaje. Povestea lui Gregory McLaren sau a lui Lucky Diamond Rich a fost preluată de publicații internaționale, iar aparițiile lor la convention-uri de tatuaje și emisiuni TV au transformat aceste realizări în adevărate spectacole culturale.

„Când întâlnesc alți oameni care împărtășesc pasiunea pentru tatuaje, simt că aparțin unui grup care înțelege adevărata valoare a artei corpului”, mărturisește McLaren.