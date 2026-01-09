Turismul din România, în scădere. Cazările au scăzut cu peste 5% în noiembrie 2025

Turismul românesc a înregistrat o scădere a activității în structurile de primire în noiembrie 2025. Sosirile au scăzut cu 5,6%, iar înnoptările cu 5,5% față de aceeași perioadă a anului precedent, arată datele publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

În luna noiembrie 2025, sosirile în structurile de primire turistică din România, inclusiv apartamente și camere de închiriat, au însumat 936,8 mii persoane, în scădere cu 5,6% față de aceeași lună a anului precedent. Din totalul sosirilor, 79,6% au fost turiști români, iar 20,4% turiști străini.

În aceeași perioadă, înnoptările în structurile de primire turistică au fost de 1.840,3 mii, marcând o scădere de 5,5% comparativ cu noiembrie 2024. Datele includ toate tipurile de unități de cazare, de la hoteluri la apartamente și camere de închiriat.

În luna noiembrie 2025, din totalul înnoptărilor în structurile de primire turistică, 77,8% au fost ale turiștilor români, iar 22,2% ale turiștilor străini. Durata medie a șederii a fost de 1,9 zile pentru turiștii români și de 2,1 zile pentru turiștii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică a fost de 25,4% pe total structuri, inclusiv apartamente și camere de închiriat, în scădere cu 2,2 puncte procentuale față de noiembrie 2024. Datele reflectă utilizarea efectivă a locurilor de cazare în perioada analizată.

În perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2025, sosirile în structurile de primire turistică, inclusiv apartamente și camere de închiriat, au fost de 13.010,3 mii persoane, în scădere cu 2,2% față de aceeași perioadă a anului precedent. Din totalul sosirilor, 81,6% au fost turiști români și 18,4% turiști străini.

Înnoptările au însumat 27.978,0 mii, în scădere cu 1,4%, durata medie a șederii fiind de 2,2 zile pentru turiștii români și 2,1 zile pentru turiștii străini. Cele mai multe sosiri s-au înregistrat în Municipiul București, Constanța și Brașov, iar cele mai multe înnoptări în Constanța, Municipiul București și Brașov.