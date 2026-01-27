Social Breaking news

Alertă la liceu. Peste 300 de elevi și profesori evacuați din cauza unei scurgeri de gaz

Comentează știrea
Alertă la liceu. Peste 300 de elevi și profesori evacuați din cauza unei scurgeri de gazPompieri. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Marți dimineață, peste 300 de elevi și 25 de cadre didactice de la Colegiul Tehnic „George Barițiu” din Baia Mare au fost evacuați după ce în clădire a fost simțit un miros puternic de gaze, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maramureș. Autoritățile au intervenit rapid pentru a proteja sănătatea și siguranța celor prezenți în unitatea de învățământ.

Peste 300 de elevi și profesori, evacuați

Potrivit ISU Maramureș, alarma a fost dată printr-un apel la 112, care semnala mirosul suspect. La fața locului s-au deplasat pompieri de la Detașamentul Baia Mare, sprijiniți de un echipaj medical și de o echipă specializată CBRN (chimic, biologic, radiologic și nuclear), pregătită să intervină în caz de pericol.

„Se intervine cu un echipaj de stingere, un echipaj medical şi se va deplasa şi un echipaj CBRN. Au fost alertate şi echipele furnizorului de gaz. Preventiv, s-a luat decizia de evacuare a liceului. Au fost evacuaţi 286 de elevi, 25 de cadre didactice şi 16 muncitori, care se ocupau de renovarea liceului” ,a spus purtătorul de cuvânt al ISU Maramureş, Oana Alexa Gonczi.

Liceu

LIceu. Sursa foto iStock

Alte măsuri luate

În paralel, reprezentanți ai furnizorului local de gaze naturale au fost chemați pentru a verifica instalațiile și pentru a identifica sursa scurgerii. Autoritățile au decis evacuarea completă a clădirii, pentru a reduce riscul de explozie sau intoxicație.

Reforma administrației publice și relansarea economică. Bolojan va anunța decizia până la finalul săptămânii
Reforma administrației publice și relansarea economică. Bolojan va anunța decizia până la finalul săptămânii
Alerte meteo mai rapide și mai precise. Nvidia aduce puterea AI în meteorologie
Alerte meteo mai rapide și mai precise. Nvidia aduce puterea AI în meteorologie

Elevii au fost conduși în zone sigure, sub supravegherea profesorilor, iar părinții au fost informați despre situație prin canalele oficiale ale școlii. Profesorii au menținut ordinea și au asigurat că nimeni nu rămâne în incintă până la finalizarea intervenției.

Cursurile au fost suspendate

Cursurile au fost suspendate temporar. Reprezentanții școlii au anunțat că programul normal va fi reluat numai după ce echipele de intervenție vor confirma că nu există pericol. ISU Maramureș a subliniat că fiecare verificare a instalațiilor de gaz este efectuată cu maximă seriozitate pentru prevenirea unor accidente grave.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:13 - Reforma administrației publice și relansarea economică. Bolojan va anunța decizia până la finalul săptămânii
12:02 - Alerte meteo mai rapide și mai precise. Nvidia aduce puterea AI în meteorologie
12:00 - Nicușor Dan și Fantoma lui Ceaușescu. Andronic, Curea și Racoviceanu despre gafele politicienilor
11:54 - India și UE au semnat un acord istoric care schimbă comerțul global
11:49 - Transportul de marfă, perturbat de protestele din Serbia
11:44 - Țara sub gheață. Poleiul paralizează transportul, lasă localități fără lumină și umple spitalele din Republica Moldov...

HAI România!

Nicușor Dan și Fantoma lui Ceaușescu. Andronic, Curea și Racoviceanu despre gafele politicienilor
Nicușor Dan și Fantoma lui Ceaușescu. Andronic, Curea și Racoviceanu despre gafele politicienilor
Nicușor Dan dansează cu Fantoma lui Ceaușescu. Andronic, Curea și Racoviceanu despre gafele politicienilor
Nicușor Dan dansează cu Fantoma lui Ceaușescu. Andronic, Curea și Racoviceanu despre gafele politicienilor
Huiduieli pentru clovn. HAi LIVE cu Turcescu
Huiduieli pentru clovn. HAi LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale