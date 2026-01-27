Alertă la liceu. Peste 300 de elevi și profesori evacuați din cauza unei scurgeri de gaz

Marți dimineață, peste 300 de elevi și 25 de cadre didactice de la Colegiul Tehnic „George Barițiu” din Baia Mare au fost evacuați după ce în clădire a fost simțit un miros puternic de gaze, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maramureș. Autoritățile au intervenit rapid pentru a proteja sănătatea și siguranța celor prezenți în unitatea de învățământ.

Potrivit ISU Maramureș, alarma a fost dată printr-un apel la 112, care semnala mirosul suspect. La fața locului s-au deplasat pompieri de la Detașamentul Baia Mare, sprijiniți de un echipaj medical și de o echipă specializată CBRN (chimic, biologic, radiologic și nuclear), pregătită să intervină în caz de pericol.

„Se intervine cu un echipaj de stingere, un echipaj medical şi se va deplasa şi un echipaj CBRN. Au fost alertate şi echipele furnizorului de gaz. Preventiv, s-a luat decizia de evacuare a liceului. Au fost evacuaţi 286 de elevi, 25 de cadre didactice şi 16 muncitori, care se ocupau de renovarea liceului” ,a spus purtătorul de cuvânt al ISU Maramureş, Oana Alexa Gonczi.

În paralel, reprezentanți ai furnizorului local de gaze naturale au fost chemați pentru a verifica instalațiile și pentru a identifica sursa scurgerii. Autoritățile au decis evacuarea completă a clădirii, pentru a reduce riscul de explozie sau intoxicație.

Elevii au fost conduși în zone sigure, sub supravegherea profesorilor, iar părinții au fost informați despre situație prin canalele oficiale ale școlii. Profesorii au menținut ordinea și au asigurat că nimeni nu rămâne în incintă până la finalizarea intervenției.

Cursurile au fost suspendate temporar. Reprezentanții școlii au anunțat că programul normal va fi reluat numai după ce echipele de intervenție vor confirma că nu există pericol. ISU Maramureș a subliniat că fiecare verificare a instalațiilor de gaz este efectuată cu maximă seriozitate pentru prevenirea unor accidente grave.