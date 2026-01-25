Facturile la energie și gaze, reduse automat. Cine se încadrează plătește mai puțin

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că, pentru consumatorii vulnerabili, ajutorul de 50 de lei pe lună la energia electrică se va menține pe tot parcursul anului 2026. Conform declarațiilor sale, furnizorii vor deduce această sumă direct din factură, astfel încât beneficiarii să nu fie nevoiți să facă demersuri suplimentare.

„Lucrăm la o proiecție ca oamenii care vor să ia în continuare vouchere să poată să le ia, dacă nu creăm acel control din bazele de date ale lunii, din care, folosind tehnologia, furnizorii pot să vadă interconectare cu ANAF-ul dacă X are sub 2.000 de lei, se încadrează, și-a manifestat intenția de a beneficia de acei bani, iar factura să scadă automat 50 de lei, să scrie că a fost dedusă această sumă”, a explicat Bogdan Ivan la Antena 3 CNN.

Ministrul a precizat că un mecanism similar va fi aplicat și pentru consumatorii vulnerabili de gaze naturale, însă cuantumul ajutorului va fi mai mare pe perioada sezonului rece. Astfel, între lunile octombrie și martie, beneficiarii vor primi un sprijin de 100 de lei lunar, pentru a reduce impactul facturilor mai mari la gaze.

„Vrem să facem același mecanism și la gaze pentru consumatorii vulnerabili, tot 50 de lei pe lună, dar o să îi ducem timp de 6 luni în sezonul rece pentru că atunci vin facturi mari la gaze, între octombrie și martie, și atunci o să fie 100 de lei lunar pentru ei. Am pregătit deja mecanismul și o să trimit Guvernului în foarte scurt timp”, a adăugat Ivan.

Potrivit ministrului, scopul mecanismelor este ca sprijinul să fie acordat automat și transparent, fără ca cetățenii să fie nevoiți să depună cereri suplimentare sau să urmărească voucherele manual. Interconectarea bazelor de date cu ANAF și sistemele furnizorilor va permite deducerea ajutorului direct din factură, eliminând întârzierile și riscul unor erori administrative.