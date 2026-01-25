Economie

Facturile la energie și gaze, reduse automat. Cine se încadrează plătește mai puțin

Comentează știrea
Facturile la energie și gaze, reduse automat. Cine se încadrează plătește mai puțin Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că, pentru consumatorii vulnerabili, ajutorul de 50 de lei pe lună la energia electrică se va menține pe tot parcursul anului 2026. Conform declarațiilor sale, furnizorii vor deduce această sumă direct din factură, astfel încât beneficiarii să nu fie nevoiți să facă demersuri suplimentare.

„Lucrăm la o proiecție ca oamenii care vor să ia în continuare vouchere să poată să le ia, dacă nu creăm acel control din bazele de date ale lunii, din care, folosind tehnologia, furnizorii pot să vadă interconectare cu ANAF-ul dacă X are sub 2.000 de lei, se încadrează, și-a manifestat intenția de a beneficia de acei bani, iar factura să scadă automat 50 de lei, să scrie că a fost dedusă această sumă”, a explicat Bogdan Ivan la Antena 3 CNN.

Sprijin suplimentar pentru gazele naturale: 100 de lei pe șase luni

Ministrul a precizat că un mecanism similar va fi aplicat și pentru consumatorii vulnerabili de gaze naturale, însă cuantumul ajutorului va fi mai mare pe perioada sezonului rece. Astfel, între lunile octombrie și martie, beneficiarii vor primi un sprijin de 100 de lei lunar, pentru a reduce impactul facturilor mai mari la gaze.

Bogdan Ivan

Bogdan Ivan. Sursă foto: Facebook

„Vrem să facem același mecanism și la gaze pentru consumatorii vulnerabili, tot 50 de lei pe lună, dar o să îi ducem timp de 6 luni în sezonul rece pentru că atunci vin facturi mari la gaze, între octombrie și martie, și atunci o să fie 100 de lei lunar pentru ei. Am pregătit deja mecanismul și o să trimit Guvernului în foarte scurt timp”, a adăugat Ivan.

Cum îți poți recupera anii de vechime dacă firma s-a desființat și arhivă nu mai există
Cum îți poți recupera anii de vechime dacă firma s-a desființat și arhivă nu mai există
Casele bătrânești de lângă București, vândute la preț de vilă cu piscină. Strategia proprietarilor care vor să atragă clienți rapid
Casele bătrânești de lângă București, vândute la preț de vilă cu piscină. Strategia proprietarilor care vor să atragă clienți rapid

Interconectarea cu ANAF

Potrivit ministrului, scopul mecanismelor este ca sprijinul să fie acordat automat și transparent, fără ca cetățenii să fie nevoiți să depună cereri suplimentare sau să urmărească voucherele manual. Interconectarea bazelor de date cu ANAF și sistemele furnizorilor va permite deducerea ajutorului direct din factură, eliminând întârzierile și riscul unor erori administrative.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:27 - Stare de urgență în SUA, după o furtună de zăpadă istorică. Sute de mii de oameni au rămas fără curent
09:20 - Breșă uriașă de securitate, 149 de milioane de conturi compromise. Gmail, Facebook, Instagram, afectate masiv
09:12 - Strategia Pentagon pentru 2026. O undă de șoc pentru România. Ce spune despre Rusia, China, Coreea de Nord, conflictu...
09:09 - Proteste în Minneapolis, după ce un asistent medical a fost împușcat de agenți federali. Trump îi acuză pe democrați
08:59 - Cele mai rapide și savuroase rețete la air-fryer: de la mic dejun la desert
08:53 - Franța grăbește legea care interzice rețelele sociale copiilor sub 15 ani. Anunțul făcut de Macron

HAI România!

A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda

Proiecte speciale