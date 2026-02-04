Medic condamnat pentru luare de mită, prins din nou cerând șpagă de la pacienți

Procurorii au reținut un medic din Sebeș, județul Alba, pentru luare de mită, după o percheziție la cabinetul său. Acesta mai fusese condamnat anterior pentru aceeași infracțiune și este cercetat în stare de recidivă, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a informat miercuri că un procuror și polițiști din cadrul IPJ Alba – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au efectuat o percheziție la un cabinet medical din municipiul Sebeș. În urma acțiunii, a fost dispusă urmărirea penală a suspectului.

Ancheta îl vizează pe Adrian Ienea, medic primar de expertiză medicală în cadrul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă, Cabinetele de Expertiză Medicală nr. 23 Alba și nr. 89 Hunedoara, cu sediul în Sebeș. Acesta este cercetat pentru luare de mită în formă continuată, în stare de recidivă.

Potrivit Parchetului, în perioada 26–28 ianuarie 2026, suspectul Ienea Adrian s-a aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu în calitate de medic primar care asigură activitatea de expertiză a capacității de muncă. Printre responsabilitățile acestuia se număra efectuarea revizuirii medicale a pensionarilor de invaliditate.

În acest context, anchetatorii susțin că medicul a primit în mod direct și pentru sine, de la șase persoane, sume cuprinse între 100 și 600 de euro. Banii ar fi fost primiți în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu aferente funcției pe care o ocupa, conform informațiilor transmise de Parchet.

Procurorul a dispus reținerea suspectului pentru o perioadă de 24 de ore, în cadrul dosarului penal aflat în instrumentare. Cercetările sunt efectuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.

Medicul a mai fost condamnat anterior pentru fapte similare. La 6 februarie 2025 a fost încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției, fiind stabilită o pedeapsă de 2 ani și 6 luni închisoare cu suspendare, sub supraveghere, pe un termen de 3 ani și 6 luni, hotărâre rămasă definitivă la 13 ianuarie 2026.