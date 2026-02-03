Percheziții DNA într-un dosar de corupție la Grupul Grampet. Director vizat pentru o mită de 500.000 de euro

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au descins marți la sediile Grupului Grampet și la domiciliul unui director din cadrul companiei, într-o anchetă care vizează fapte de dare de mită, au precizat surse judiciare.

Sursele judiciare citate indică faptul că este vorba despre Cristian Rădulescu, director general al Grupului Feroviar Român. Acesta este cercetat pentru că ar fi oferit suma de 500.000 de euro unui practician în insolvență, în schimbul facilitării obținerii unui imobil situat pe Bulevardul Lacul Tei din București.

Clădirea aflată în centrul anchetei aparține unei societăți din cadrul Grupului Grampet care se află în procedură de concordat preventiv. Potrivit anchetatorilor, tranzacția ar fi fost posibilă prin intermediul mitei oferite practicianului în insolvență.

Grupul Grampet este cel mai mare operator privat de transport feroviar de marfă din Europa Centrală și de Sud-Est și este deținut de omul de afaceri Gruia Stoica. Compania are o activitate de peste 25 de ani pe piața locală și europeană și desfășoară operațiuni în țări precum Bulgaria, Ungaria, Croația, Republica Moldova, Germania, Serbia, Grecia, Slovenia și Macedonia.

Grupul operează aproximativ 450 de locomotive și 20.000 de vagoane, transportând anual peste 15 milioane de tone de marfă. De asemenea, deține Grupul Feroviar Român, cel mai mare operator privat de transport feroviar de marfă, patru fabrici în România și Ungaria pentru construcția, repararea și modernizarea vehiculelor feroviare, precum și cinci terminale logistice amplasate la granițele cu Ucraina și Republica Moldova și în nordul Capitalei.

Grampet Logistics reprezintă vehiculul de investiții și diversificare al GRAMPET Group. În noiembrie 2023, compania a preluat 70% din acțiunile Electromontaj Carpați SA Sibiu, printr-o tranzacție realizată pe Bursa de Valori București, în valoare de 2,8 milioane de euro.