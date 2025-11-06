Disputa tramvaielor pentru București, tranșată: Electroputere VFU Pașcani câștigă a treia oară în fața STB

Compania Electroputere VFU Paşcani, parte a grupului Grampet, a obținut a treia decizie favorabilă de la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor în procedura lansată de Societatea de Transport București în 2019 pentru atribuirea contractului privind furnizarea tramvaielor destinate transportului public din Capitală. „Această decizie confirmă faptul că furnizorul din Rusia, inclus în oferta tehnică iniţială, poate fi înlocuit în condiţiile legii, fără a afecta validitatea procedurii de atribuire”, a anunțat compania.

„Electroputere VFU Paşcani dispune de furnizori şi subcontractanţi alternativi, aflaţi în afara oricăror sancţiuni economice, care asigură companiei capacitatea de a livra tramvaiele ofertate în cadrul licitaţiei”, a mai anunțat compania.

CNSC a constatat că STB a întârziat nejustificat semnarea contractului și a creat condiții artificiale pentru anularea procedurii, deși două decizii anterioare ale Consiliului, confirmate definitiv de Curtea de Apel București, stabiliseră deja obligația companiei de a încheia contractul cu Electroputere VFU Pașcani, a cărei ofertă fusese declarată câștigătoare.

Totodată, CNSC a constatat că STB nu poate invoca propria culpă pentru a anula procedura, deoarece responsabilitatea de a cere prelungirea valabilității ofertei tehnice și financiare, precum și a garanției de participare, aparținea exclusiv companiei, care nu a făcut niciun demers timp de peste cinci ani.

Potrivit Deciziei nr. 3279/C5/3928 din 30 octombrie 2025, CNSC a considerat neîntemeiate argumentele invocate de STB, inclusiv cele privind expirarea ofertei și furnizorul menționat. Consiliul a precizat că, potrivit legii, STB avea obligația să ceară ofertantului câștigător prelungirea valabilității documentelor, obligație care a apărut la 31 decembrie 2020.

De asemenea, CNSC a transmis că, potrivit legii, furnizorii și subcontractanții pot fi înlocuiți fără ca acest lucru să afecteze valabilitatea procedurii de atribuire.

„La solicitarea noastră de a primi dovada deţinerii fondurilor necesare achiziţiei – o solicitare legitimă, având în vedere că refuzurile anterioare ale STB au fost motivate chiar de lipsa fondurilor – societatea a decis să anuleze întreaga procedură. Am contestat această decizie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi ne bucurăm că, pentru a treia oara, CNSC a reconfirmat corectitudinea şi transparenţa cu care Electroputere VFU Paşcani a participat la această licitaţie, respingând argumentele artificiale invocate de STB pentru tergiversarea semnării contractului”, a afirmat preşedintele și fondatorul Grampet Group, Gruia Stoica.

Articolele 233 și 234 din Legea nr. 99/2006 prevăd posibilitatea înlocuirii atât a subcontractantului, cât și a furnizorului. „În pofida acestei prevederi legale clare, STB a transformat această posibilitate într-un motiv de anulare a procedurii, ignorând scopul legiuitorului – finalizarea procedurii de atribuire prin încheierea contractului de achiziţie publică”, au spus reprezentanţii Grampet Group.

Prin această decizie, CNSC a obligat STB să respecte hotărârile anterioare ale Consiliului în cel mult zece zile de la comunicare, confirmând dreptul Electroputere VFU Pașcani de a finaliza procedura de atribuire și de a continua contractul conform legii.

Grampet Group activează în domeniul transportului de marfă și al logisticii integrate. Cu o experiență de peste 25 de ani pe piețele din România și din Europa – inclusiv în Bulgaria, Ungaria, Croația, Republica Moldova, Germania, Serbia, Grecia, Slovenia și Macedonia – compania este în prezent cel mai mare grup feroviar și operator logistic privat din Europa Centrală și de Sud-Est.

Grupul a investit peste 30 de milioane de euro în uzina din Pașcani, pentru a integra noile tehnologii și a pregăti personalul care lucrează în companie.