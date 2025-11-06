Accident în București. Un camion a rupt un fir de tramvai, o femeie a fost rănită

Un fir de contact al tramvaielor a fost rupt joi de un camion în București, lovind o femeie aflată pe trotuar. Victima a primit îngrijiri medicale de la un echipaj SMURT, iar circulația tramvaielor în zonă este suspendată, potrivit unui comunicat de presă al companiei STB.

Un camion a acroșat joi, 06.11.2025, un fir de la rețeaua electrică de contact a tramvaielor la intersecția Calea Dudești cu Șoseaua Mihai Bravu. În cădere, cablul a lovit o femeie aflată pe trotuar, care a primit îngrijiri medicale din partea unui echipaj SMURD.

STB a anunțat că circulația tramvaielor pe liniile 1, 10, 19, 23, 27 și 49 este momentan blocată în zonă. Femeia care a fost rănită în urma căderii firului de la rețeaua electrică de tramvaie este în stop cardiorespirator și a fost transportată de urgență la spital, fiind în stare gravă.

STB a înființat două linii navetă de autobuze pentru preluarea pasagerilor afectați de blocajul liniilor de tramvai. Linia 601 circulă între terminalul Romprim și intersecția Obor.

Linia 623 operează între terminalul Faur și intersecția strada Nerva Traian cu Bulevardul Octavian Goga.

Miercuri seară, 5 noiembrie 2025, un pieton a fost lovit mortal de un TIR la intersecția Bulevardului Iuliu Maniu cu Strada Apusului, în Sectorul 6 al Capitalei. Incidentul a fost raportat de un administrator și expert al comunității „Info Trafic București și Ilfov”.

Traficul în zonă a fost blocat pentru efectuarea măsurătorilor. Autoritățile au intervenit pentru documentarea accidentului și asigurarea siguranței participanților la trafic. La locul accidentului au intervenit de urgență o Unități de Terapie Intensivă Mobilă (UTIM) SMURD, echipe de descarcerare și polițiști Brigăzii Rutiere. Din păcate, cadrele medicale nu au mai putut salva victima și au fost nevoite să declare decesul.