Social

Accident în București. Un camion a rupt un fir de tramvai, o femeie a fost rănită

Comentează știrea
Accident în București. Un camion a rupt un fir de tramvai, o femeie a fost rănităSursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Un fir de contact al tramvaielor a fost rupt joi de un camion în București, lovind o femeie aflată pe trotuar. Victima a primit îngrijiri medicale de la un echipaj SMURT, iar circulația tramvaielor în zonă este suspendată, potrivit unui comunicat de presă al companiei STB.

Un cablu de tramvai a fost acroșat de un camion în Sectorul 3, rănind o femeie

Un camion a acroșat joi, 06.11.2025, un fir de la rețeaua electrică de contact a tramvaielor la intersecția Calea Dudești cu Șoseaua Mihai Bravu. În cădere, cablul a lovit o femeie aflată pe trotuar, care a primit îngrijiri medicale din partea unui echipaj SMURD.

STB a anunțat că circulația tramvaielor pe liniile 1, 10, 19, 23, 27 și 49 este momentan blocată în zonă. Femeia care a fost rănită în urma căderii firului de la rețeaua electrică de tramvaie este în stop cardiorespirator și a fost transportată de urgență la spital, fiind în stare gravă.

STB a introduc linii de navetă pentru preluarea pasagerilor afectați de blocajul tramvaielor

STB a înființat două linii navetă de autobuze pentru preluarea pasagerilor afectați de blocajul liniilor de tramvai. Linia 601 circulă între terminalul Romprim și intersecția Obor.

Cea mai grea iarnă din ultimii ani. Vortexul polar va aduce temperaturi neobișnuit de scăzute
Cea mai grea iarnă din ultimii ani. Vortexul polar va aduce temperaturi neobișnuit de scăzute
Dani Mocanu și fratele său, de negăsit după condamnarea definitivă pentru tentativă de omor
Dani Mocanu și fratele său, de negăsit după condamnarea definitivă pentru tentativă de omor
Tramvai Capitală

Sursă foto: Facebook

Linia 623 operează între terminalul Faur și intersecția strada Nerva Traian cu Bulevardul Octavian Goga.

Accident mortal pe Bulevardul Iuliu Maniu provocat de un tir

Miercuri seară, 5 noiembrie 2025, un pieton a fost lovit mortal de un TIR la intersecția Bulevardului Iuliu Maniu cu Strada Apusului, în Sectorul 6 al Capitalei. Incidentul a fost raportat de un administrator și expert al comunității „Info Trafic București și Ilfov”.

Traficul în zonă a fost blocat pentru efectuarea măsurătorilor. Autoritățile au intervenit pentru documentarea accidentului și asigurarea siguranței participanților la trafic. La locul accidentului au intervenit de urgență o Unități de Terapie Intensivă Mobilă (UTIM) SMURD, echipe de descarcerare și polițiști Brigăzii Rutiere. Din păcate, cadrele medicale nu au mai putut salva victima și au fost nevoite să declare decesul.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:56 - Spectacole care fac senzație pe Broadway și National Theatre. Mereu sunt sold out
16:43 - Cea mai grea iarnă din ultimii ani. Vortexul polar va aduce temperaturi neobișnuit de scăzute
16:38 - Radiografia stomatologiei românești, cu Dr. Florin Lăzărescu: prevenția lipsește, costurile cresc
16:32 - Parlamentul European avertizează asupra deteriorării statului de drept în Ungaria
16:27 - Mii de persoane și-au activat abonamentul Genius la eMAG înainte de Black Friday
16:14 - Dani Mocanu și fratele său, de negăsit după condamnarea definitivă pentru tentativă de omor

HAI România!

Un medic la 4.000 de oameni în rural. Radiografia sistemului stomatologic din România
Un medic la 4.000 de oameni în rural. Radiografia sistemului stomatologic din România
Marea resetare a început. Hai LIVE cu Turcescu
Marea resetare a început. Hai LIVE cu Turcescu
Un comunist, primar la New York. Hai LIVE cu Turcescu
Un comunist, primar la New York. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale