Eric Trump vine în România. Pregătește proiecte imobiliare de lux în București

Eric Trump vine în România. Pregătește proiecte imobiliare de lux în BucureștiDonald Trump. Sursă foto: Captură video
Eric Trump, fiul președintelui Statelor Unite, Donald Trump, va vizita România la începutul anului 2026 pentru a participa la lansarea oficială a proiectelor imobiliare „Trump Towers”. Dezvoltările sunt realizate în parteneriat cu compania clujeană SDC Imobiliare, controlată de omul de afaceri Ștefan Berciu.

Fiul președintelui Donald Trump vine la București

Conform informațiilor obținute de stiripesurse.ro, Trump Organization va investi împreună cu SDC Imobiliare în cel puțin trei proiecte de lux, amplasate în București și Cluj-Napoca.

Vizita lui Eric Trump, vicepreședinte executiv al organizației, este programată pentru luna februarie 2026, moment în care vor fi prezentate public primele proiecte comune. Lansarea inițială, planificată pentru această toamnă, a fost amânată din cauza întârzierilor în finalizarea documentațiilor tehnice.

Eric Trump

Eric Trump. Sursa foto Arhiva EVZ

Surse apropiate negocierilor afirmă că până la sfârșitul acestui an vor fi stabilite toate detaliile legate de design, standarde de construcție și parteneriatele locale. La Cluj-Napoca, autoritățile au emis deja certificatul de urbanism pentru proiect, iar pentru cele două investiții din București documentațiile sunt în curs de elaborare.

Reprezentanții ambelor companii precizează că toate proiectele vor respecta standardele internaționale ale brandului Trump și vor fi integrate în strategia globală a organizației americane.

Proiectele în București și Cluj-Napoca

În București, planurile includ construirea unui hotel de lux, „Trump Tower Bucharest”, și a unui cartier rezidențial exclusivist în zona Băneasa, în apropierea Liceului Francez și a sediului SRI. Ambele dezvoltări vor purta oficial numele Trump și vor fi supravegheate direct de echipa americană.

Trump Tower

Trump Tower. Sursa foto Captură video

La Cluj-Napoca, proiectul va fi un cartier rezidențial amplu pe Dealul Borzaș, cu acces din strada Moș Ion Roată. Ansamblul va include locuințe de lux, spații comerciale și zone verzi, vizând să devină una dintre cele mai moderne dezvoltări urbane din Transilvania. Lucrările pregătitoare au început deja, iar lansarea oficială va coincide cu vizita lui Eric Trump.

Colaborarea dintre Trump Organization și SDC Imobiliare reprezintă prima investiție directă a companiei americane în România și este considerată unul dintre cele mai mari proiecte imobiliare private aflate în pregătire în Europa Centrală și de Est.

Într-un comunicat comun lansat în cursul acestei veri, ambele companii au anunțat lansarea „Trump Tower Bucharest”, subliniind că inițiativa marchează debutul oficial al brandului Trump în România și confirmă „angajamentul organizației față de extinderea globală a portofoliului său de proiecte rezidențiale, hoteliere și de golf de lux”.

Ce spune fiul lui Donald Trump

Eric Trump a declarat că proiectul „reflectă angajamentul constant al companiei față de excelență, lux și inovație”. De asemenea, el a descris parteneriatul cu SDC Imobiliare drept „o colaborare emblematică”, menită să aducă pe piața românească „un nivel de calitate și servicii fără precedent”.

Lucrările la „Trump Tower Bucharest” sunt planificate să înceapă în 2025, iar lansarea oficială a brandului în România va avea loc în februarie 2026, în prezența lui Eric Trump și a partenerilor români. Evenimentul este așteptat să marcheze una dintre cele mai importante intrări ale unui brand american de lux pe piața imobiliară din Europa de Est.

