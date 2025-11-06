Creștere a angajărilor și salariilor în sectorul privat din SUA. Reformele lui Trump dau roade

Piața muncii din Statele Unite a surprins în octombrie printr-o creștere neașteptată a locurilor de muncă din sectorul privat, cu 42.000 de noi angajări raportate, depășind estimările analiștilor, potrivit datelor publicate miercuri de ADP.

Sectorul privat din Statele Unite a adăugat în octombrie 42.000 de locuri de muncă, după o scădere de 29.000 în septembrie, depășind prognoza Dow Jones de 22.000 de posturi. Revizuirea datelor pentru luna anterioară a arătat o pierdere mai mare, cu 3.000 de locuri.

Creșterea angajărilor s-a concentrat în comerț, transport și utilități (+47.000), educație și servicii medicale (+26.000) și activități financiare (+11.000). În schimb, sectorul IT a pierdut 17.000 de posturi, iar serviciile profesionale, alte servicii și industria prelucrătoare au înregistrat scăderi mai mici.

Toate noile locuri de muncă din octombrie au provenit de la companiile mari, cu peste 250 de angajați (+76.000), în timp ce firmele mici au redus personalul cu 34.000. Remunerațiile au continuat să crească, cu un avans de 4,5% pentru angajații existenți și 6,7% pentru cei care și-au schimbat locul de muncă.

Angajatorii privați au creat locuri de muncă pentru prima dată din iulie, însă ritmul rămâne modest comparativ cu începutul anului. În medie, creșterea lunară s-a situat la 60.000 de locuri în 2025, dar dinamica s-a schimbat semnificativ în a doua jumătate a anului.

În mod obișnuit, raportul ADP precede datele oficiale ale Biroului pentru Statistică a Muncii (BLS), publicate două zile mai târziu. De această dată, din cauza blocajului guvernamental, raportul BLS nu va fi emis, iar economiștii anticipau o scădere de 60.000 de locuri de muncă și o creștere a ratei șomajului la 4,5%.

Rezultatele vin pe fondul îngrijorărilor provocate de Rezerva Federală privind încetinirea pieței muncii. La ultima sa reuniune, Fed a redus dobânda-cheie cu un sfert de punct, la intervalul 3,75%–4%, semnalând că evoluția ocupării forței de muncă a devenit o prioritate.