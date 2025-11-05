Social

Zece noi ocupații care vor fi introduse în COR, printre ele și pilotul de drona

Zece noi ocupații care vor fi introduse în COR, printre ele și pilotul de dronadrona / sursa foto: dreamstime.com
Un proiect de ordin comun al Ministerului Muncii și al Institutului Național de Statistică prevede modificarea listei Clasificării ocupațiilor din România (COR). Mai exact aceasta ar urma să fie completată cu alte 10 noi meserii.

COR îmbogățit

Potrivit acestei inițiative alte 10 noi ocupații ar urma să fie introduse în această listă. Asta pentru că cerințele de pe piața muncii au început să fie din ce în ce mai diversificate.

Astfel proiectul prevede ca prima ocupație nou introdusă să fie cea de consultant în modelarea informației construcției. Coordonator în modelarea informației construcției este o altă ocupație de pe listă. Designerul de interior ar urma să apară și el în COR.

Vulcanizatorul de anvelope devine oficial

Inginerul cinegetician este o altă ocupație care ar urma să fie introdusă în COR. Manager în modelarea informației construcției, dar și pilotul de dronă sunt alte două propuneri. Specialist în modelarea informației construcției și tehnician în modelarea informației construcției. sunt și ele pe listă.

Dronă

Dronă. Sursă foto: Pixabay

Și nu în ultimul rând va apărea și vulcanizatorul de anvelope, ceea ce până acum nu exista în listă. Pe de altă parte, în același proiect apare și eliminarea unei ocupații.

Ce ocupație este eliminată

Este vorba despre „asistentul social cu competențe în sănătatea mintală”, cu codul COR 263505. Acesta făcea parte din grupa de bază „specialiști în asistență socială și consiliere”. De asemenea în acest an au mai fost introduse prin Ordinul 138/2025 alte șapte noi ocupații. Expert autorizare proiecte de dezvoltare regională,  instructor de limbă, cultură și civilizație românească, responsabil monitorizare și evaluare sunt doar trei dintre ele.

Tehnician instalare turbine eoliene offshore, tehnician mentenanță preventivă și corectivă turbine eoliene offshore, tehnician surse de energie regenerabilă și terapeut vocal sunt celelalte. Aceasta ar trebui să fie ultima modificare a COR pentru anul acesta. Rămâne de văzut dacă proiectul de ordin va intra și în vigoare în această formă sau va fi modificat.

 

