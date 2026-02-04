Marina Dina, despre apropierea de Călin Donca. De unde ar fi pornit, de fapt, acuzațiile de infidelitate

În ultimele săptămâni, atenția fanilor Survivor România s-a îndreptat asupra unei presupuse apropieri între Marina Dina și Călin Donca, aspect care a stârnit numeroase discuții în mediul online. Zvonurile au luat amploare după ce Larisa Uță l-a acuzat pe omul de afaceri că ar fi încercat să se apropie mai întâi de Roxana Condurache. După șirul de acuzații, fosta asistentă TV a decis să facă lumină în acest scandal, potrivit Libertatea.

După patru săptămâni în Republica Dominicană, Marina Dina a fost eliminată și a clarificat că între ea și Călin Donca nu a existat nicio legătură amoroasă. Fosta asistentă TV a adăugat că s-a apropiat cel mai mult de Roxana Condurache și de omul de afaceri, datorită faptului că aceștia au copii de vârste apropiate de ai ei, un subiect despre care vorbeau frecvent.

„Am rezonat cel mai bine cu Roxana Condurache și Călin Donca, pentru că aveau copii apropiați ca vârstă de ai mei, acesta fiind un subiect discutat frecvent. În general, relația cu echipa a fost una bună, cu suișuri și coborâșuri, cum e normal într-un context de stres extrem. Îmi doresc să păstrez legătura cu toți, dar în mod special cu anumite fete, pentru că între noi s-a creat o energie de susținere și solidaritate foarte frumoasă”, a declarat Marina Dina, potrivit sursei.

Și Roxana Condurache a respins acuzațiile, subliniind că între ea și Călin Donca nu a existat nicio apropiere:

„Nu am avut nicio legătură cu acest domn (n.r. Călin Donca) în afară de ceea ce ține de trib și de emisiune. Mult zgomot pentru nimic”, a scris aceasta pe Instagram.

Cei doi s-au confruntat într-un duel intens la Survivor România 2026. Ambii concurenți au luptat cu toate forțele pentru a rămâne în competiție, însă Cristian Boureanu s-a impus, câștigând de două ori consecutiv în fața Marinei Dina, într-un joc foarte strâns.

Plecare Marinei a fost resimțită puternic în echipă, având în vedere legăturile strânse pe care vedeta le crease cu colegii săi.

Marina Dina a rezistat patru săptămâni în competiția Survivor România 2026. Conform informațiilor publicate de Cancan, vedeta ar fi primit câte 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în joc. Astfel, după eliminarea sa, Marina Dina ar fi plecat acasă cu un premiu total de 10.000 de euro.