De ce Cristi Boureanu și Călin Donca nu se suportă și au transformat Survivor într-un scandal

Relația dintre Cristi Boureanu și Călin Donca rămâne una extrem de tensionată în cadrul competiției Survivor, unde confruntările dintre cei doi s-au transformat într-un fir roșu al edițiilor recente. Conflictele au devenit tot mai frecvente, iar unele dintre ele au degenerat până la altercații fizice, fiind necesară intervenția colegilor pentru a evita escaladarea situației.

Surse din interiorul competiției indică faptul că tensiunile nu sunt generate doar de presiunea jocului sau de condițiile dure din competiție, ci au la bază resentimente personale adânci, care ies constant la suprafață.

Unul dintre motivele principale ale antipatiei manifestate de Cristi Boureanu față de Călin Donca ar fi legat de imaginea publică pe care milionarul din Brașov o promovează constant. Donca se prezintă drept un „familist convins”, făcând frecvent referire la căsnicia sa de durată și la cei cinci copii ai săi, un discurs care, potrivit apropiaților competiției, îl irită profund pe fostul deputat.

Cristi Boureanu are în spate trei divorțuri și, în prezent, nu se află într-o relație stabilă, diferențele dintre parcursurile personale ale celor doi devenind un punct sensibil care a amplificat conflictul din cadrul emisiunii.

Un alt element care alimentează tensiunea este legat de problemele legale ale lui Călin Donca. Cristi Boureanu, fost deputat în perioada 2004–2008, ar avea o reacție extrem de dură față de ideea că Donca ar fi prejudiciat statul român prin activitățile sale economice.

Potrivit informațiilor cunoscute public, Călin Donca a fost încarcerat timp de trei luni în anul 2023, după care a fost plasat în arest la domiciliu. El a fost acuzat că a lansat o criptomonedă prin intermediul căreia ar fi indus în eroare un număr mare de investitori.

Conform datelor din anchetă, Călin Donca ar fi susținut în mod public că moneda virtuală promovată de el putea genera randamente de până la 100 de ori mai mari decât suma investită. Aceste promisiuni au atras numeroși investitori, mulți dintre ei convinși de discursurile motivaționale și de stilul de viață luxos afișat constant pe rețelele sociale.

În total, aproximativ 700.000 de dolari ar fi fost strânși de la investitori, sumă care se află în centrul investigațiilor desfășurate de autorități.

Pe lângă dosarul legat de criptomonedă, Călin Donca a fost cercetat și pentru delapidarea firmelor pe care le controla. Ancheta arată că acesta ar fi acționat cu sprijinul soției sale și al altor două colaboratoare.

Potrivit probelor administrate, cea mai mare parte a banilor ar fi fost transferată către o companie din Dubai. Restul fondurilor ar fi fost folosite pentru achiziții extravagante, incluzând mașini de lux, ceasuri de zeci de mii de euro, bijuterii și terenuri în destinații exotice.

Autoritățile îl acuză pe Călin Donca și de evaziune fiscală, prejudiciul estimat adus statului român depășind patru milioane de lei. Suma ar proveni din taxe și impozite neplătite în ultimii ani, potrivit datelor din dosar.

Toate aceste elemente au transformat relația dintre Cristi Boureanu și Călin Donca într-un conflict personal de durată, marcat de orgolii, resentimente și atacuri constante. În cadrul competiției Survivor, tensiunile dintre cei doi nu doar că persistă, ci par să se amplifice de la o ediție la alta, devenind unul dintre cele mai urmărite și controversate subiecte ale sezonului.