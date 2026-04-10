Jacek Magiera, antrenorul secund al naționalei de fotbal a Poloniei, a murit la doar 49 de ani

Jacek Magiera, fostul fotbalist și antrenor polonez, a murit la vârsta de 49 de ani după ce s-a prăbușit în timpul unei alergări matinale. Federația Poloneză de Fotbal și cluburile din cariera sa au transmis mesaje de condoleanțe.

Fostul internațional și antrenor polonez Jacek Magiera a decedat la vârsta de 49 de ani. Potrivit informațiilor oficiale, acesta s-a prăbușit în timpul unei alergări de dimineață. A fost transportat de urgență la Spitalul Clinic Militar din Wrocław, însă medicii nu au mai reușit să îl salveze.

Vestea morții sale a fost transmisă public de Federația Poloneză de Fotbal în cursul dimineții de vineri.

Federația Poloneză de Fotbal a emis un comunicat în care a anunțat decesul și a cerut respectarea vieții private a familiei îndurerate.

„Asociația Poloneză de Fotbal a primit cu profundă tristețe și regret imens vestea decesului lui Jacek Magiera, antrenor secund al naționalei Poloniei. Forul transmite cele mai sincere condoleanțe familiei, prietenilor și apropiaților lui Jacek Magiera. În același timp, solicităm respectarea intimității și liniștii celor dragi în această perioadă extrem de dificilă”, a transmis Federația Poloneză de Fotbal.

Și președintele Federației Poloneze de Fotbal, Cezary Kulesza, a reacționat public. „Am primit cu mare tristețe și neîncredere vestea morții lui Jacek Magiera. Este greu să găsești cuvintele potrivite în fața unei pierderi atât de bruște și complet neașteptate. Jacek a fost un fotbalist excepțional, un antrenor excelent, dar mai presus de toate un om foarte bun, pe care te puteai baza întotdeauna. Transmit condoleanțe familiei și celor apropiați. În același timp, fac apel la mass-media să respecte intimitatea familiei aflate în doliu”, a transmis și Kulesza.

Jacek Magiera a avut o carieră de antrenor dezvoltată în fotbalul polonez, unde a activat la mai multe cluburi și la nivelul echipelor naționale de juniori. Din iulie anul trecut, acesta ocupa funcția de antrenor secund al naționalei Poloniei.

Unul dintre cele mai importante momente din cariera sa rămâne sezonul 2016-2017, când a condus echipa Legia Varșovia în Liga Campionilor. În acea ediție, formația poloneză a obținut rezultate notabile, printre care un egal 3-3 cu Real Madrid și o victorie cu 1-0 împotriva lui Sporting Lisabona pe teren propriu. Cu toate acestea, echipa nu a reușit calificarea în optimile competiției, după trei înfrângeri în cinci meciuri.

Clubul Legia Varșovia a transmis, de asemenea, un mesaj amplu după anunțul decesului: „Am primit cu imensă tristețe și regret vestea morții lui Jacek Magiera – fost jucător și antrenor al clubului Legia Varșovia, care timp de 20 de ani, cu dăruire și pasiune, a contribuit la istoria clubului nostru. Îl vom păstra mereu în memorie ca pe un om plin de devotament și dragoste pentru fotbal. Familiei, apropiaților și tuturor celor îndoliați le transmitem cele mai sincere condoleanțe.”

Și din partea lumii fotbalului au venit mesaje de omagiu. Internaționalul polonez Matty Cash a transmis pe rețelele sociale: „Ai fost un om extraordinar, mereu cu zâmbetul pe buze. Vei fi profund regretat. Odihnește-te în pace, legendă.”