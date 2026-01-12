Marian Godină renunță la concediul pentru creșterea copilului. Speculații despre plecarea din țară

Polițistul Marian Godină a anunțat că urmează să lipsească din România pentru o perioadă de câteva luni, decizie care l-a determinat să renunțe la concediul pentru creșterea copilului. În această perioadă, el nu va avea acces constant la internet, iar activitatea de pe conturile sale de socializare va fi preluată exclusiv de soția sa, Georgiana.

„În câteva zile, singura care va mai posta pe paginile mele va fi soția mea, Georgiana. ​Eu voi fi plecat din țară în următoarea perioadă și nu voi avea acces la internet, așa că vreau să fac o precizare cât încă mai pot, pentru a evita apariția unor acuzații la care nu voi putea răspunde”, și-a început acesta postarea pe Facebook.

Marian Godină a explicat că plecarea sa presupune desfășurarea unor activități care implică venituri și o absență îndelungată de acasă, estimată la trei-patru luni. În acest context, a ales să nu mai rămână în concediu pentru creșterea copilului și să solicite concediu fără plată.

Decizia a generat numeroase reacții online, mulți dintre urmăritorii săi presupunând că plecarea ar putea avea legătură cu participarea la un reality-show cunoscut precum Survivor. Polițistul nu a confirmat aceste speculații și a precizat că există inclusiv posibilitatea de a reveni mai devreme decât perioada anunțată inițial.

În mesajul său , Marian Godină a arătat că, din punct de vedere strict legal, ar fi putut suspenda indemnizația pentru creșterea copilului, rămânând astfel în concediu, dar fără a mai încasa banii aferenți. Cu toate acestea, a spus că a simțit nevoia să analizeze și dimensiunea morală a situației.

„Urma să mă adresez angajatorului, conform legii, cu o cerere prin care aș fi solicitat suspendarea indemnizației pentru creșterea copilului, eu aflându-mă acum în concediu pentru creșterea copilului. Din momentul suspendării indemnizației, aș fi fost în deplină legalitate. Mi-am pus însă problema dacă ar fi moral ca eu să fiu plecat 3-4 luni departe de copil în timp ce mă aflu în concediul pentru creșterea copilului. Cel mai important însă este cum am simit eu și ce m-a făcut pe mine să fiu împăcat cu propria conștiință”, a transmis el.

Polițistul a explicat că, înainte de a lua o decizie, a discutat pe larg situația cu oamenii apropiați, iar reacțiile primite au fost împărțite. Unii i-au transmis că, atâta timp cât cadrul legal permite o astfel de alegere și nu ar mai beneficia de indemnizația aferentă concediului, nu văd o problemă reală. Alții, în schimb, i-au spus că situația este discutabilă și poate fi percepută ca nepotrivită, chiar dacă nu încalcă nicio regulă.

Din punctul său de vedere, concediul pentru creșterea copilului nu presupune prezența permanentă, fără nicio pauză, alături de cel mic, idee pentru care spune că a fost adesea criticat și în trecut, atunci când lipsea câteva zile de acasă. Cu toate acestea, a recunoscut că o absență de trei sau chiar patru luni este diferită și, deși se încadrează în limitele legii, ridică semne de întrebare din punct de vedere moral, mai ales în raport cu rolul de părinte.

În cele din urmă, Marian Godină a luat decizia de a întrerupe oficial concediul pentru creșterea copilului și de a opta pentru concediu fără plată, actele necesare fiind depuse cu aproximativ trei săptămâni în urmă. Polițistul a explicat că aceasta a fost soluția care l-a ajutat să se simtă complet împăcat cu alegerea făcută, după toate dilemele și discuțiile purtate anterior.

El a subliniat că această variantă a cântărit decisiv tocmai prin consecințele sale administrative și profesionale. „Este lucrul care m-a liniștit pe deplin, mai ales că perioada concediului fără plată nu se consideră nici vechime în muncă, așa cum ar fi fost în cazul concediului pentru creșterea copilului”, a precizat Marian Godină, explicând de ce a considerat această opțiune mai corectă din punct de vedere personal.

În perioada următoare, polițistul nu va încasa niciun venit salarial și nu va beneficia de vechime în muncă, asumându-și pe deplin aceste consecințe. El a concluzionat că tocmai aceste aspecte îi oferă liniștea necesară în legătură cu decizia luată: „Aceste lucruri mă vor face să dorm mult mai liniștit. PS: e posibil și să mă întorc mult mai repede”.