Veniturile Maiei Sandu au crescut cu 58% în 2025. Salariu, diurne și bani dintr-un proces de judecată câștigat

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a depus declarația de avere pentru anul 2025, document care arată o creștere substanțială a veniturilor față de anul precedent, dar și o scădere a economiilor personale. Șefa statului indică venituri totale mai mari cu 58%, inclusiv sume obținute din salariu, deplasări oficiale și dintr-un proces de judecată câștigat în instanță.

Potrivit declarației de avere depuse la Autoritatea Națională de Integritate, Maia Sandu a obținut în anul 2025 venituri totale semnificativ mai mari comparativ cu anul precedent. Cea mai mare parte a acestora provine din salariul achitat de Aparatul Președintelui Republicii Moldova.

În document se arată că, în 2025, Maia Sandu a ridicat un salariu total de 269.333 de lei, ceea ce înseamnă o remunerație medie lunară de aproximativ 22.400 de lei. La această sumă se adaugă alte plăți aferente activității oficiale desfășurate în perioada mandatului.

Astfel, președinta a mai încasat 55.065 de lei sub formă de compensații pentru concediul nefolosit în perioada 2020–2024, precum și 154.057 de lei în calitate de diurne pentru deplasările oficiale efectuate peste hotare în cursul anului trecut.

Un element mai puțin obișnuit în structura veniturilor îl reprezintă suma obținută în urma unei acțiuni judiciare. Maia Sandu declară că, în 2025, a primit 67.190 de lei drept compensații pentru prejudiciu moral, bani încasați prin intermediul unui executor judecătoresc.

Suma respectivă a fost achitată în urma câștigării unui proces de judecată, fără a fi indicate în declarație detalii despre partea obligată să o plătească sau cauza exactă.

Deși veniturile sunt mai mari, economiile personale ale președintei sunt mai modeste decât cele declarate la începutul mandatului. Documentul arată că Maia Sandu deține un singur cont bancar deschis la o instituție financiară din Chișinău, cu un sold de 21.324 de lei.

Această sumă este mult sub nivelul economiilor declarate în urmă cu câțiva ani, când Maia Sandu raporta inclusiv un depozit bancar în Statele Unite ale Americii, cu economii de peste 21.000 de dolari, precum și alte conturi bancare active.

La capitolul proprietăți, șefa statului indică, la fel ca în anii precedenți, un singur apartament, cu suprafața de 74,5 metri pătrați, achiziționat în 2003. Acesta rămâne singurul bun imobil aflat în proprietatea sa, fără să fi fost raportate achiziții sau investiții imobiliare noi pe parcursul anului 2025.

De asemenea, Maia Sandu nu mai declară niciun autoturism. Vehiculul pe care îl deținea anterior a fost vândut în 2023 pentru 8.000 de euro, iar din acel moment nu a mai fost raportată deținerea vreunui mijloc de transport.

Prin comparație, la începutul primului mandat prezidențial, Maia Sandu declara mai multe active financiare: conturi bancare atât în Republica Moldova, cât și în străinătate, inclusiv depozitul din SUA, precum și un automobil personal. Evoluția declarațiilor de avere arată că, în pofida creșterii veniturilor anuale, rezervele financiare s-au diminuat.

Maia Sandu a fost numită în funcția de președinte al Republicii Moldova pentru prima dată la 24 decembrie 2020, după ce a câștigat alegerile prezidențiale din toamna aceluiași an.