Survivor România 2026: Prima eliminare surpriză din junglă

Noul sezon Survivor România 2026, Antena 1, a debutat cu tensiuni, zvonuri și primele speculații legate de eliminări, iar încă din primele zile a apărut informația privind identitatea concurentului care ar urma să părăsească competiția, potrivit paginii de Instagram Viperele Vesele.

Contrar așteptărilor inițiale, nu Naba este primul eliminat, așa cum s-a vehiculat intens pe rețelele sociale, ci un alt membru al echipei Faimoșilor.

Potrivit unor informații apărute ulterior, prima eliminare din acest sezon l-ar viza pe Iustin, concurent din echipa Faimoșilor. Rectificarea a fost făcută public de comunitatea Viperele Vesele, cunoscută pentru informațiile din culisele show-urilor TV.

Acestea au explicat că datele contradictorii apărute la început de sezon sunt frecvente, din cauza distanței față de locul de filmare și a accesului limitat la informații oficiale din Republica Dominicană.

Startul sezonului 2026 a fost unul exploziv nu doar prin prisma eliminărilor, ci și a conflictelor apărute încă din primele episoade. Un moment extrem de tensionat a avut loc în tabăra Faimoșilor, unde un schimb dur de replici între Călin Donca și Cristian Boureanu a degenerat într-o altercație fizică.

Incidentul s-a produs în timpul construirii adăpostului, pe fondul unor neînțelegeri legate de conducerea echipei și luarea deciziilor.

Deși fostul fotbalist Gabi Tamaș a fost martor la scenă, acesta nu a intervenit direct, iar calmarea situației a revenit celorlalți membri ai tribului. Conflictul a atras atenția telespectatorilor și a devenit rapid unul dintre cele mai discutate momente ale debutului de sezon.

În Survivor România 2026, 24 de concurenți, împărțiți în echipele Faimoșilor și Războinicilor, luptă pentru marele premiu de 100.000 de euro. Competiția promite un sezon intens, marcat de strategii dure, tensiuni interpersonale și eliminări surprinzătoare, chiar din primele săptămâni. Telespectatorii par încântați de concurenții de anul acesta.