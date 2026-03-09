Editurile americane resping proiectul de memorii al lui Sarah Ferguson, pe fondul scandalului Epstein: Nimeni nu e interesat

Sarah Ferguson nu a reușit să obțină un contract de publicare în SUA pentru un nou volum de memorii, relatează express.co.uk. Surse din industrie spun că editurile au respins proiectul, în contextul controverselor legate de Jeffrey Epstein și de fostul ei soț, Prințul Andrew.

Sarah Ferguson nu a reușit să obțină un nou contract editorial în Statele Unite, potrivit unei surse din industria de la Hollywood. Fosta Ducesă de York ar fi încercat să vândă unui mare editor american un proiect de memorii de tip „tell-all”.

Conform aceleiași surse, Ferguson, în vârstă de 66 de ani, spera să primească un avans „în jur de 2 milioane de dolari (1,49 milioane de lire sterline)”. Negocierile nu s-au concretizat însă, iar mai multe edituri ar fi refuzat propunerea sau nu au răspuns deloc.

„A ajuns să primească o serie de refuzuri și, în unele cazuri, nu a primit nici măcar un răspuns”, a declarat sursa citată.

Potrivit aceleiași surse, interesul scăzut al editurilor ar avea legătură și cu scandalul care a afectat imaginea familiei York: „Se pare că nimeni nu este interesat să fie perceput ca ajutând-o să profite de scandalul Epstein, care i-a destrămat propria familie și i-a distrus complet fostul soț.”

Articolul face referire la schimburi de e-mailuri apărute public, care ar indica o relație apropiată între Ferguson și Jeffrey Epstein. Într-unul dintre mesaje, Epstein ar fi susținut că o sprijinea financiar de aproximativ 15 ani.

În alt e-mail, fosta ducesă îi mulțumea miliardarului „pentru că ai fost fratele pe care mi l-am dorit întotdeauna”. Un alt mesaj conținea o referire sexuală vulgară la fiica ei cea mică, Princess Eugenie, care avea atunci 19 ani. Astăzi, Eugenie are 35 de ani.

În trecut, Sarah Ferguson a avut o prezență constantă în Statele Unite și a dezvoltat acolo mai multe proiecte comerciale. Ea a lucrat ca reporter itinerant pentru emisiunea „Today” a postului NBC.

De asemenea, a apărut în numeroase campanii publicitare ca imagine a brandului Weight Watchers. În paralel, a publicat mai multe cărți pentru copii care au avut succes pe piața americană.

Potrivit informațiilor apărute anterior în presă, fosta ducesă ar fi încercat în ultima perioadă să își relanseze cariera în Statele Unite.

Această tentativă ar fi venit după schimbări în viața personală a fostului cuplu. Ferguson și fostul ei soț, Prince Andrew, s-ar fi despărțit definitiv după ce acesta a fost evacuat din fosta lor reședință, Royal Lodge din Windsor, la începutul lunii trecute.

Sursa citată afirmă că planurile legate de relansarea carierei în America par acum compromise: „Orice idee pe care ar fi avut-o despre menținerea visului american pare acum complet spulberată. Din punct de vedere comercial, așa cum arată eșecul contractului de carte, ea a devenit un paria.”

Biograful regal Andrew Lownie a declarat recent că revenirea în prim-plan ar putea fi complicată pentru Ferguson. El a spus că fosta ducesă, care nu a mai fost văzută în public de câteva luni, „va descoperi că îi va fi foarte greu să revină”.

La rândul său, autorul și comentatorul regal Robert Jobson a declarat într-un interviu acordat în Statele Unite: „A fost introdusă în acest stil de viață regal și a continuat să trăiască astfel”, adăugând că aceasta ar fi „disperată după bani”.

Întrebat despre presupusele negocieri pentru noua carte, un purtător de cuvânt al agenției de celebrități din Los Angeles Artists First, care o reprezintă în continuare pe Ferguson în Statele Unite, a răspuns scurt: „Nu vă așteptați să primiți un apel înapoi în legătură cu acest subiect.”