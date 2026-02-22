Imaginea fostei soții a prințului Andrew, distrusă și ea de legăturile cu Epstein. Cine a abandonat-o după izbucnirea scandalului

Legăturile fostei soții a prințului Andrew, Sarah Ferguson, cu Jeffrey Epstein au afectat puternic și imaginea publică a femeii. După ce documentele au dezvăluit relația apropiată dintre cei doi, organizațiile caritabile au întrerupt colaborările cu ea, relatează Reuters.

Sarah Ferguson, cunoscută publicului drept Fergie, a fost implicată într-un scandal care i-a afectat imaginea publică, după ce documente oficiale ale guvernului american au scos la iveală legăturile sale cu Jeffrey Epstein.

Sarah Ferguson s-a căsătorit cu prințul Andrew, fratele mai mic al regelui Charles, în 1986, iar împreună au două fiice, Beatrice și Eugenie. S-au separat în 1992 și au divorțat patru ani mai târziu, dar au rămas apropiați și au locuit în continuare în aceeași vilă de 30 de camere până în 2025.

Documentele publicate recent indică faptul că Ferguson avea o relație apropiată cu Epstein, chiar și după condamnarea acestuia pentru infracțiuni sexuale asupra minorilor în 2008.

E-mail-urile arată că Ferguson îl considera pe Epstein „fratele pe care mi l-am dorit întotdeauna” și îi exprima disponibilitatea de a-l sprijini, sugerând că ar putea să se ocupe de organizarea casele acestuia sau chiar să se mărite cu el.

În corespondență, ea a încercat să minimalizeze afirmațiile potrivit cărora ar fi folosit termenul „pedofilie” într-un interviu acordat în 2011, spunând: „După cum știi, nu am spus, absolut deloc, cuvântul cu 'P' despre tine, dar înțeleg că s-a raportat că am făcut-o” și adăugând că Epstein a fost „un prieten de nădejde, generos și extraordinar pentru mine și familia mea.”

Dezvăluirile au avut consecințe semnificative și asupra imaginii publice a lui Ferguson. Mai multe organizații caritabile au întrerupt colaborările cu ea, iar aparițiile sale publice au devenit extrem de rare. Ferguson a locuit în continuare în casa lui Andrew din Windsor, Royal Lodge, până în octombrie anul trecut, când a fost nevoită să se mute ca urmare a dezvăluirilor constante despre legăturile familiei regale cu Epstein.

Există rapoarte care indică faptul că s-ar fi retras temporar în Emiratele Arabe Unite sau în Elveția, posibil împreună cu fiicele sale.

Scandalul lui Ferguson vine pe fondul problemelor fostului său soț, prințul Andrew, arestat recent într-o anchetă privind posibila divulgare a documentelor guvernamentale către Epstein.

Andrew neagă orice infracțiune și a declarat că regretă prietenia sa cu Epstein. Reputația ambilor a fost puternic afectată, iar legăturile cu Epstein au dus la izolarea lor de cercurile publice și instituționale.