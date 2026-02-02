Sarah Ferguson, email controversat către Epstein. Remarca vulgară despre fiica sa de numai 19 ani

Documente recent desecretizate de Departamentul de Justiție al Statelor Unite arată conținutul unor emailuri trimise de Sarah Ferguson, fosta Ducesă de York, către Jeffrey Epstein, potrivit People.

Mesajele, datate în anii 2009 și 2010, conțin remarci explicite și formulări cu caracter personal, inclusiv o referire directă la fiica sa cea mică, Prințesa Eugenie, care avea 19 ani la momentul respectiv.

Unul dintre emailurile analizate de publicația People este datat martie 2010 și a fost trimis de Sarah Ferguson ca răspuns la o întrebare a lui Jeffrey Epstein legată de o posibilă călătorie la New York. În mesajul său, Ferguson a scris:

La momentul trimiterii emailului, Prințesa Eugenie, fiica cea mică a lui Sarah Ferguson și a fostului Prinț Andrew, avea 19 ani și se afla într-o călătorie alături de iubitul ei de atunci, Jack Brooksbank, pentru a marca apropiata sa aniversare de 20 de ani.

Emailul a fost trimis cu două zile înainte de ziua ei de naștere.

Mesajul a fost inclus într-un set mai amplu de documente desecretizate la finalul lunii ianuarie de Departamentul de Justiție al SUA, care a făcut publice peste trei milioane de fișiere legate de investigațiile penale ce l-au vizat pe Jeffrey Epstein.

Pe lângă mesajul referitor la fiica sa, documentele mai conțin și alte emailuri trimise de Sarah Ferguson către Epstein, în care tonul este personal și laudativ. Într-un email din ianuarie 2010, citat de Daily Mail, Ferguson îi scria:

„Ești o legendă. Nu am cuvinte să descriu dragostea și recunoștința mea pentru generozitatea și bunătatea ta. Sunt la dispoziția ta. Căsătorește-te cu mine.”

Potrivit aceleiași surse, o formulare similară, în care îi sugera lui Epstein să o „ia de soție”, apare și într-un email mai vechi, din septembrie 2009. Conținutul acestor mesaje a fost inclus în lotul de documente făcute publice în cadrul noii etape de desecretizare.

Un reprezentant al lui Sarah Ferguson a refuzat să ofere un comentariu pe marginea emailurilor. De asemenea, Palatul Buckingham nu a transmis un punct de vedere oficial referitor la conținutul mesajelor apărute în documentele făcute publice de autoritățile americane.

Apariția acestor emailuri are loc în contextul în care, în trecut, Sarah Ferguson a recunoscut public că a acceptat ajutor financiar din partea lui Jeffrey Epstein.

Într-un interviu acordat în martie 2011 publicației Evening Standard, ea a declarat că decizia respectivă a fost „o eroare teribilă de judecată” și a afirmat: „Detest pedofilia.”

Conform unor emailuri apărute ulterior în presa britanică, Ferguson i-ar fi scris lui Epstein după acel interviu, susținând că declarațiile publice au fost făcute pentru a-și proteja cariera și descriindu-l drept un „prieten statornic, generos și suprem”.