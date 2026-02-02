International

Decizia Departamentului de Justiție din SUA, după reinflamarea scandalului Epstein

Sursa foto: Platforma X
Departamentul de Justiţiei din SUA a anunțat prin secretarul adjunct Todd Blanche, că nu are de gând să deschidă noi proceduri în justiţie în cazul infractorului sexual Jeffrey Epstein (decedat în 2019). Chiar dacă au fost publicate milioane de documente suplimentare ce continuă să afecteze grav imaginea unor personalităţi din SUA, dar şi din alte ţări, anunță AFP.

Todd Blanche, fost avocat personal al lui Donald Trump, a spus că nu poate vorbi despre vreo anchetă, însă a amintit ceea ce declarase departamentul în iulie 2025.

„Examinarea pe care noi o făcusem anterior concluzionase că nu exista nicio informaţie ce putea conduce la urmăriri penale, şi acolo am rămas după ceea ce am văzut şi ceea ce am publicat pornind de la dosarele Epstein.

Trump

Există multă corespondenţă, multe e-mailuri, multe fotografii. Însă asta nu ne permite neapărat să urmărim penal pe cineva, iar aceasta este ceea ce contează pentru poporul american”, a spus Blanche pentru CNN.

Documente explozive scoase la iveală

Departamentul de Justiție a publicat vinerea trecută un mare volum de documente suplimentare legate de Epstein, și a anunțat că prin acest gest respectă obligaţia impusă administraţiei Trump de transparenţă totală în acest dosar cu mari implicații și în zona politică.

„Am făcut publice mai mult de 3,5 milioane de documente pe care întreaga lume poate să le vadă acum şi să judece dacă ne-am înşelat”, a mai spus Blanche.

Trump are mari probleme

De asemenea, el a mai făcut astfel referire la un memorandum comun publicat în iulie de Departamentul Justiţiei şi FBI, poliţia federală, ce concluziona absenţa de elemente noi în dosar care să justifice publicarea de documente suplimentare sau noi urmăriri penale.

La acel moment, anunţul inflamase baza de susţinători MAGA a lui Donald Trump, care vede în afacerea Epstein confirmarea suspiciunilor sale privind depravarea şi corupţia elitelor.

2
