Noi informații ies la lumină în scandalul Epstein. Ce a făcut afaceristul după condamnare

Jeffrey Epstein. Sursă foto: Captură video
Jeffrey Epstein a apelat la ajutorul ducesei de York, Sarah Ferguson, după ce a fost condamnat la închisoare pentru că a întreținut relații sexuale cu minore. El i-a cerut ducesei să publice o declarație în care să afirme că el „nu este pedofil”, conform unor noi documente ce au ieșit la lumină în acest caz, conform DPA. 

Noi informații ies la lumină în scandalul Epstein. Ce a făcut afaceristul după condamnare

Ducesa de York a fost soția lui Andrew, fratele mai mic al regelui Charles al III-lea. Peste 3 milioane de documente au fost publicate de Departamentul de Justiţie al SUA în legat de Eppstein, care era avea relații de prietenie cu personalităţi de foarte importante din viaţa politică: Donald Trump, Bill Clinton sau Bill Gates și mulți alții

Printre aceste documente se numără şi mesajele e-mail schimbate cu o persoană pe nume „Sarah”, cu o adresă de e-mail este redactată, precum şi discuţii cu alte persoane despre „Fergie”.

Sarah Ferguson

Sarah Ferguson. Sursă foto: Captură video

Ce au dezvăluit e-mailurile

E-mailurile respective mai dezvăluie că, în martie 2011, finanţatorul pedofil i-a cerut publicistului Mike Sitrick, fondatorul Sitrick and Company, o firmă de relaţii publice cu sediul în Los Angeles, înfiinţată în 1989, „să redacteze o declaraţie care, într-o lume ideală, ar fi făcută publică de Fergie”

Epstein le-a spus unor apropiați: „Fergie a spus că ar putea organiza un ceai în apartamentele sale de la Palatul Buckingham... sau de la Castelul Windsor” în 2009.

După ce a fost eliberat din închisoare, Epstein a întrebat-o pe „Sarah” dacă există „vreo şansă ca fiicele voastre să salute”  o persoană nenumită în timp ce se aflau la Londra în iulie 2010.

Prințul Andrew a căzut în dizgrație

„Sarah” a răspuns: „Beatrice este la Londra cu tatăl ei. Eugie este plecată cu un iubit cool”. Ducesa de York are două fete, prinţesa Beatrice şi prinţesa Eugenie, din căsnicia cu fratele mai mic al regelui Charles, prinţul Andrew, care-l vizita des pe Jeffrey Epstein.

Prinţul Andrew, care şi-a susţinut întotdeauna nevinovăţia, a rămas fără titlurile sale regale şi a fost evacuat din reşedinţa oficială de la Windsor anul trecut, din cauza legăturilor cu Epstein. Publicarea postumă a memoriilor australo-americanei Virginiei Giuffre, care l-a acuzat pe prinţ că a agresat-o sexual în mod repetat când era minoră, a stârnit indignare în Regatul Unit.

 

