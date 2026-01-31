Focurile vii de la Andreiașu. Fenomenul geologic fascinant unde pământul arde sub zăpadă și „prezice” cutremurele din Vrancea

În inima Munților Vrancei, acolo unde pământul tremură mai des decât oriunde altundeva în România, natura oferă un spectacol care pare desprins dintr-o mitologie a focului.

La Andreiașu de Jos, pe un versant care la prima vedere pare banal, flăcări albăstrui și galbene țâșnesc direct din crăpăturile solului, arzând neîncetat de milenii. În nopțile geroase de ianuarie 2026, când gerul crapă pietrele și zăpada acoperă crestele, aceste „focuri vii” creează un contrast vizual halucinant: limbi de foc care sfidează omătul și gheața, într-un dans etern alimentat de gazele captive adânc sub scoarța terestră.

Dincolo de frumusețea lor hipnotică, focurile de la Andreiașu sunt un barometru geologic viu. Pentru cercetători, ele reprezintă cel mai mare câmp de emanații de gaze naturale de acest tip din România, o fereastră deschisă către măruntaiele agitate ale zonei seismice Vrancea. Acest fenomen este 100% real, fiind documentat și protejat ca rezervație geologică încă din anul 1973.

Focurile vii nu au nicio legătură cu activitatea vulcanică, deși mulți turiști fac această confuzie. Fenomenul este pur sedimentar și tectonic. În adâncuri, pungi uriașe de gaze naturale (în principal metan, într-o concentrație de peste 95%) sunt blocate sub straturi groase de rocă. Din cauza fracturilor scoarței — specifice zonei de curbură a Carpaților și sistemului de falii din Vrancea — gazul își găsește drum spre suprafață prin micro-fisuri.

La contactul cu aerul și prin frecarea moleculelor de gaz cu particulele de sol și pietrele în timpul ieșirii sub presiune, gazul se aprinde, generând flăcări care pot arde luni sau chiar ani de zile fără întrerupere. Atunci când un curent puternic de aer stinge o flacără, pământul poate fi văzut „bolborosind” ușor, iar o simplă scânteie sau un chibrit aruncat de un trecător este suficient pentru a reaprinde „focul sacru” al pământului. Compoziția chimică a gazului face ca flăcările să aibă nuanțe variate, de la un albastru spectral la portocaliu intens, în funcție de presiunea atmosferică și de impuritățile antrenate din sol.

Ceea ce face ca luna ianuarie să fie momentul ideal pentru a vizita Andreiașu este spectacolul termodinamic. În timp ce temperaturile exterioare coboară frecvent sub -15 sau -20 de grade Celsius, solul în punctele de emanație rămâne fierbinte. Zăpada care cade nu apucă să atingă pământul în perimetrul focurilor, topindu-se instantaneu și creând o aură de aburi mistici în jurul flăcărilor.

Este un peisaj ireal: o mică insulă de căldură toridă în mijlocul unui deșert de gheață. Localnicii folosesc uneori aceste focuri în mod practic, pentru a se încălzi sau chiar pentru a fierbe apă, însă principala lor valoare rămâne cea simbolică și turistică. Sunetul este și el unul deosebit – un fâșâit constant, ca o respirație a pământului, care în liniștea nopților de iarnă capătă accente dramatice.

Există o legătură documentată și studiată de specialiștii de la Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP) între înălțimea acestor focuri și presiunea tectonică din Vrancea. În nopțile de iarnă, când atmosfera este densă, focurile par uneori mai domolite. Totuși, observațiile pe termen lung arată că înaintea cutremurelor majore, focurile vii de la Andreiașu tind să se înalțe brusc, uneori depășind un metru înălțime.

Explicația este tehnică: mișcările blocurilor tectonice exercită o presiune uriașă asupra pungilor de gaz din adâncuri, forțând un debit mai mare prin fisurile scoarței chiar înainte ca șocul seismic să fie resimțit la suprafață. Astfel, pentru locuitorii din satele vrâncene, focurile vii sunt un sistem de avertizare timpurie lăsat de natură. În 2026, cercetătorii continuă să monitorizeze aceste variații de debit ca parte a studiilor complexe de predicție seismică în zona Vrancea.

Rezervația de la Andreiașu de Jos este cea mai extinsă din țară, întinzându-se pe aproximativ 40 de hectare. Deși fenomene similare mai există la Lopatari (Buzău) sau în alte puncte izolate, Andreiașu este unic prin numărul mare de „guri de foc” active simultan. În 2026, accesul în rezervație este strict controlat pentru a preveni orice intervenție umană care ar putea altera presiunea naturală a gazelor.

Vizitatorul care ajunge aici în ianuarie înțelege că România deține comori geologice care nu au nevoie de artificii tehnologice pentru a impresiona. Focurile vii sunt o reamintire a faptului că sub picioarele noastre pământul este activ, fierbinte și plin de resurse. Este un loc de pelerinaj pentru cei care vor să vadă „inima” Vrancei bătând la suprafață prin limbi de foc ce refuză să fie stinse de zăpezile iernii.