Sport Universitatea Craiova a avut noroc. Adversari abordabili pentru olteni în Conference League







Universitatea Craiova a avut noroc la tragerea la sorți care a stabilit programul grupei din Conference League, după cum anunță Agerpres. Elevii lui Mirel Rădoi au avdersară cărora le pot face față, numele mai sonore fiind AEK Atena, Mainz, Rapid Viena şi Sparta Praga.

Oltenii, aflați pentru prima dată la acest nivel, va evolua pe teren propriu cu cehii de la Sparta Praga, cu nemții de la Mainz şi cu campioana Armeniei, FC Noah. De asemenea, în deplasare, cu Rapid Viena, AEK Atena, formaţie la care joacă internaţionalul român Răzvan Marin, şi cu Rakow Czestochowa, echipă poloneză la care este legitimat și fundaşul Bogdan Racoviţan.

Cele şase etape ale Conference League se vor juca la datele de 2 octombrie, 23 octombrie, 6 noiembrie, 27 noiembrie, 11 decembrie şi 18 decembrie.

Partidele din play-off-ul pentru optimi sunt programate pe 19 şi 26 februarie 2026, optimile vor avea loc pe 12 şi 19 martie 2026, sferturile se vor juca pe 9 şi 16 aprilie 2026, semifinalele se vor disputa pe 30 aprilie şi 7 mai 2026, iar finala va avea loc pe 27 mai, la Leipzig.

Mihai Rotaru, finanțatorul „alb-albaștrilor”, este de părere că se putea și mai rău la tragerea la sorți. Iar echipa sa are șanse să se descurce onorabil.

„E o grupă care se joacă. Putea să fie și mai rea. Este ok, o grupă de Conference League, o grupă care trebuie să te ducă mai departe, se joacă. Ne putem califica, sigur că da, de ce nu? Comparăm adversarii de acum cu cei de care am trecut.

Dacă luăm ultimul adversar, Başakşehir, sunt adversari de valoare egală și acolo ne-am prezentat foarte bine. Eu zic că putem face o figură frumoasă. Cu 7 puncte ieși din grupă, cu 10-11 mergi direct în optimi. M-am uitat pe ce a fost anul trecut”, a spus Rotaru pentru fanatik.ro.

„Facem 7 puncte acasă și 4 puncte din deplasare și asta e. Mainz e cea mai grea echipă, joacă în Bundesliga. După aia Sparta, AEK Atena, polonezii și Rapid Viena sunt echipe bune. Dar se joacă. Nu e o grupă norocoasă, dar nici o grupă-monstru”, a mai completat Rotaru.