CFR Cluj câștigă returul cu Hacken, dar părăsește Europa după un sezon dezastruos







CFR Cluj a obținut o victorie de palmares în fața suedezilor de la Hacken, scor 1-0, în manșa secundă a play-off-ului pentru UEFA Conference League.

Golul lui Adi Păun, marcat în minutul 48, nu a fost suficient pentru a răsturna umilința din tur, când ardelenii pierduseră 2-7 la Goteborg. La general, scorul a fost 3-7, iar echipa din Gruia părăsește competițiile europene încă din fazele preliminare.

După eșecul usturător din Suedia, returul de pe „Dr. Constantin Rădulescu” a avut mai degrabă valoarea unei formalități. Fanii au venit la stadion cu speranța că echipa va reuși să salveze măcar onoarea clubului, iar CFR a reușit parțial acest lucru, însă eliminarea rămâne un eșec greu de digerat.

Adi Păun a înscris unicul gol al partidei, după o acțiune personală finalizată cu un șut din întoarcere, cu exteriorul, care l-a surprins pe portarul Berisha.

Totuși, victoria nu schimbă concluzia: sezonul european al CFR-ului este unul ratat.

Meciul cu Hacken a reprezentat primul test oficial pentru Andrea Mandorlini, aflat la al treilea mandat pe banca tehnică a ardelenilor. Italianul a preluat echipa după demisia lui Dan Petrescu, survenită imediat după dezastrul din tur.

Tehnicianul a încercat să aducă un suflu nou, operând schimbări importante în primul „11”. Doar patru jucători — Hindrich, Camora, Emerllahu și Cordea — au fost păstrați în formula de start față de meciul din Suedia. În rest, liniile au fost complet modificate, însă problemele tactice și lipsa de omogenitate au rămas vizibile.

Clujenii au început timid, iar primele 20 de minute au aparținut suedezilor, care au avut câteva ocazii importante, însă Otto Hindrich a reușit să mențină poarta intactă. Prima șansă clară a gazdelor a venit abia spre finalul primei reprize, când Biliboc a pătruns central și a șutat violent, dar mingea a lovit transversala.

În repriza secundă, după golul lui Păun, ardelenii au avut câteva încercări prin Louis Munteanu și Vitalie Postolachi, dar portarul Berisha a blocat ambele tentative. În rest, CFR s-a limitat la un joc de conservare a avantajului minim, iar Hacken a gestionat fără emoții finalul meciului.

Eliminarea vine după un parcurs european dezamăgitor pentru CFR Cluj, care a demonstrat limite tactice și lipsă de consistență la nivelul lotului. Înfrângerea din tur, 2-7 în Suedia, rămâne una dintre cele mai grele din istoria clubului în competițiile europene.

Singurul câștig rămâne victoria din retur, care aduce câteva puncte modeste în coeficientul UEFA, dar imaginea echipei are serios de suferit.