Sport Craiova e din nou sub sărutul fotbalului. Azi, de la 20.30, Universitatea Craiova joacă un meci crucial cu Bașaksehir, pentru calificarea în grupa Conference League. De câteva zile, Bănia fierbe







Titlul nu-mi aparține. Așa a titrat pe prima pagină ziarul „Sportul” în 15 martie 1983, preziua meciului Universității cu Kaiserslautern, într-o vreme în care chiar și prima pagină a singurului ziar de sport putea fi ocupată de vreun discurs sau de vreo vizită a lui Ceaușescu pe ogoarele sau prin uzinele patriei.

„Am avut atunci peste 200.000 de cereri scrise pentru bilete”, îmi mărturisea cândva marele și neuitatul Cornel Stroe, președintele și părintele Craiovei Maxima. Așa era pe atunci. Se făceau liste prin sindicatele întreprinderilor comuniste. Peste 50.000 de norocoși și fericiți s-au înghesuit atunci pe „Central” să scandeze și să plângă pentru calificarea Științei în semifinalele Cupei UEFA, premieră pentru fotbalul românesc. Craiova a învins cu 1-0, celebrul gol al lui Negrilă, trimițând Oltenia în sărbătoare.

Diseară, de la 20.30, Craiova e în fața unei mari provocări: calificarea sa în premieră în grupa unei competiții europene, așa cum s-au așezat lucrurile ultimilor ani în fotbalul european. Pleacă de la 2-1, după victoria de săptămâna trecută de la Istanbul, contra Bașaksehir, echipă fondată și păstorită de „sultanul” Erdogan. În avionul care i-a dus pe olteni în metropola care separă sau unește Europa de Asia au urcat mulți dintre eroii de atunci.

Lung, portarul atâtor bătălii ale Craiovei și ale echipei naționale, Boldici, eroul de la Leeds – prima victorie a unei echipe românești în Anglia și certificatul de naștere al Craiovei Maxima, Donose, cel căruia i s-a spus „Pele”, Cămătaru, atacantul pentru care Mario Soares, prim-ministrul Portugaliei a venit special la Ceaușescu să obțină transferul la Benfica, și Cârțu, fenta Craiovei, jucătorul pe care prin 1987 l-am văzut la un meci de old-boys la Tg Jiu pasând cu bara! Plus Teo Țarălungă, cel care a făcut trecerea de la Campioana Unei Mari Iubiri la Craiova Maxima.

Plus Florin Cioroianu, Emil Săndoi și Silvian Cristescu cei care aveau să țină mai târziu treaz spiritul acelei mari echipe.

Azi, orașul străjuit de statuia lui Mihai Viteazul trăiește cam la fel. „Ca și atunci, lumea ne oprește pe stradă să ne întrebe de bilete, să ne întrebe cum sunt băieții”, spune Sorin Cârțu, între timp așezat în fotoliul de președinte. Fie ca și metaforă, înseamnă, nu-i așa?, că timpul poate să fie dat înapoi.

30.000 de oameni vor cânta diseară nemuritorul refren „Hai, Universitatea, Hai, Craiova / Tu, Campioana Unei Mari Iubiri!”. Și poate că, peste ani, Bancu, Cicâldău, Silviu Lung jr, Băluță, și ceilalți își vor aminti că au trimis cândva Oltenia în sărbătoare.

„Ne așteaptă un meci foarte dificil. Nu e ușor să joci contra unei echipe mai valoroasă, chiar dacă i-am învins la Instanbul” Mirel Rădoi, antrenor Universitatea Craiova