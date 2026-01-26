Oțelul Galați - Csikszereda, scor 3-0. Gazdele au avut emoții doar din cauza nocturnei

Oțelul Galați s-a impus, azi, scor 3-0, pe teren propriu, în jocul cu Csikszereda, din etapa a 23-a a campionatului intern. O victorie fără mari probleme pentru gazde, decisă de golurile marcate de Patrick Fernandes (5) și „dubla” lui Pedro Nunos (9 și 68 - din penalty).

Au fost probleme cu nocturna de la Galați, care a căzut în minutul 81, iar jocul a fost întrerupt 27 de minute. Oțelul are 36 de puncte și ocupă ultima poziție de play-off, a 6-a. Oaspeții sunt pe 14 cu 19 puncte.

ASC Oţelul Galaţi - FK Csikszereda 3-0 (2-0), Stadion Oţelul - Galaţi Au marcat: Patrick Fernandes (5), Pedro Nuno (9, 68 - penalty). Arbitru: Sorin Vădana (Cluj-Napoca); arbitri asistenţi: George Florin Neacşu (Câmpulung Muscel), Alexandru Filip (Constanţa); al patrulea oficial: Gabriel Mihuleac (Iaşi) Arbitru video: Sorin Costreie (Voluntari); arbitru asistent video: Ovidiu Artene (Vaslui) Observatori: Cristian Nica (Ploieşti) - CCA, Marian Bucurescu (Bucureşti) - LPF.

Eduard Pap, portarul ciucanilor, a gafat grav la primul gol, atunci când a șutat în Patrick, jucătorul Oțelului a speculat cadoul și a marcat.

„Un meci prost. Un meci greu, cu o echipă bună, pe care l-am încept foarte prost. Din păcate o greșeală foarte mare a mea pe care mi-o asum. În mare parte în seara asta acel început de joc prost cu greșeala aia a mea, a decis soarta meciului.

Apoi am încercat să revenim, dar ne-a fost foarte gre. Îmi pare rău. Trebuie să fim focusați pe ce urmează. Avem multe meciuri în față din care trebuie să ieșim cu fruntea sus și să scăpăm de retrogradare.

E o greșeală, am așteptat puțin prea mult (n.r. să degajeze). Mi-a fugit și piciorul puțin, am lovit-o prost. Nu vreau să caut scuze. Îmi asum greșeala, îmi cer scuze colegilor. Le promit că voi face tot ce depinde de mine ca din meciul următor să nu se mai întâmple și să-mi fac treaba cât mai bine”, a afirmat portarul la Digi Sport.