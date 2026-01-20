Sport

Gigi Becali i-a dat mână liberă lui Meme Stoica să iasă la cumpărături. Câți bani are în cont

Gigi Becali. Sursă foto: Captură video
Gigi Becali a spus că nu se mai implică în campania de transferuri. Finanțatorul celor de la FCSB îl lasă pe Meme Stoica să decidă cine vine și cine pleacă la gruparea „roș-albastră”. Pentru achiziționarea fotbaliștilor, Meme are la dispoziție suma de 6 milioane de euro, după cum a afirmat Becali.

Meme Stoica decide ce transferuri se mai fac în această iarnă la FCSB

Care a mai precizată că nu este interesat de niciun jucător din campionatul intern. Și, dacă va cumpăra, FCSB o va face din străinătate.

„Nu știu dacă mai transferăm ceva sau nu. Mihai Stoica se ocupă. Am eu timp să mă ocup de toate?! Lui MM Stoica i-am dat puterea. El decide. Nu mai văd nimic în România care să-mi placă. Și nu stau eu să mă uit la jucători din străinătate. Se uită MM.

Eu nu știu. Nu mă mai interesează. Dacă aducem, va fi din străinătate. MM se uită și dacă găsește ceva, i-am dat puterea să aducă. Are 6 milioane de euro în conturi și face ce vrea”, a firmat Gigi Becali pentru gsp.ro.

Mihai Stoica

Mihai Stoica. Sursa foto: Sport.ro

Vlad Chiricheș are un viitor incert și ar putea să plece de la gruparea „roș-albastră” în această iarnă

Cu evoluții neconvingătoare, Vlad Chiricheș nu mai este sigură că va termina sezonul la actuala formație. Decizia finală îi va apaține lui Meme Stoica. „Viitorul lui Vlad Chiricheș îl decide MM Stoica. El se ocupă. Nu știu ce va face. El vorbește și decide”, a mai anunțat Gigi Becali pentru sursa citată.

Doi jucători au ajuns la echipă în iarnă, ambii fiind liberi de contract

Doi jucători a adus FCSB în această iarnă, ambii fiind liber de contract. Este vorba despre portughezul Andre Duarte, care și-a încheiat contractul cu maghiarii de la Ujpest și de israelianul Ofri Arad, plecat liber de la gruparea kazahă Kairat Almaty.

