Fiul lui Zinedine Zidane a ales naționala Algeriei: Bunicul este mândru de decizia mea

Luca Zidane, fiul fostului mare internațional francez Zinedine Zidane, a anunțat că a decis să își schimbe afilierea internațională de la Franța la Algeria, o hotărâre pe care spune că a luat-o cu sprijinul bunicului său, după ce a evoluat pentru selecționatele de juniori ale Franței, potrivit Reuters.

Zinedine Zidane este considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști francezi, având un rol decisiv în câștigarea primei Cupe Mondiale a Franței, în 1998. El a marcat de două ori în finala cu Brazilia, câștigată cu 3-0 la Paris, și a contribuit ulterior la triumful de la Euro 2000, realizând o dublă istorică pentru selecționata Franței.

Decizia lui Luca Zidane de a schimba naționala a surprins, mai ales prin momentul ales, la vârsta de 27 de ani. Acesta a încercat încă de timpuriu să evite comparațiile cu tatăl său, alegând să joace pe postul de portar, iar hotărârea de a opta pentru Algeria a fost luată după ce a evoluat pentru Franța la nivel de juniori.

Luca Zidane a devenit rapid portarul titular al naționalei Algeriei, fiind urmărit din tribune de tatăl său la meciul cu Sudanul, din deschiderea grupei E a Cupei Africii pe Națiuni. Partida, disputată miercuri, a fost câștigată de selecționata antrenată de Vladimir Petković cu scorul de 3-0.

Într-o declarație pentru BeIN Sports France, Luca Zidane a afirmat că legătura sa cu Algeria este strâns legată de figura bunicului său. El a precizat că, încă din copilărie, cultura algeriană a fost prezentă în viața familiei sale.

Luca Zidane a declarat că bunicul său s-a arătat extrem de fericit înainte ca el să debuteze pentru naționala Algeriei. Portarul a spus că este sunat de fiecare dată când primește o convocare și că bunicul său îi transmite constant că a luat o decizie bună și că este mândru de el.

El a precizat că și tatăl său, Zinedine Zidane, i-a susținut hotărârea. Luca Zidane a afirmat că a primit sfaturi, dar că i s-a subliniat clar că decizia i-a aparținut, iar după discuțiile cu conducerea federației și cu familia, alegerea de a reprezenta Algeria a fost una asumată și primită pozitiv.