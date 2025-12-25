Fiul lui Zinedine Zidane a ales naționala Algeriei: Bunicul este mândru de decizia mea
- Andreea Răzmeriță
- 25 decembrie 2025, 21:33
Luca Zidane, fiul fostului mare internațional francez Zinedine Zidane, a anunțat că a decis să își schimbe afilierea internațională de la Franța la Algeria, o hotărâre pe care spune că a luat-o cu sprijinul bunicului său, după ce a evoluat pentru selecționatele de juniori ale Franței, potrivit Reuters.
Zinedine Zidane, unul dintre cei mai buni fotbaliști francezi
Zinedine Zidane este considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști francezi, având un rol decisiv în câștigarea primei Cupe Mondiale a Franței, în 1998. El a marcat de două ori în finala cu Brazilia, câștigată cu 3-0 la Paris, și a contribuit ulterior la triumful de la Euro 2000, realizând o dublă istorică pentru selecționata Franței.
Decizia lui Luca Zidane de a schimba naționala a surprins, mai ales prin momentul ales, la vârsta de 27 de ani. Acesta a încercat încă de timpuriu să evite comparațiile cu tatăl său, alegând să joace pe postul de portar, iar hotărârea de a opta pentru Algeria a fost luată după ce a evoluat pentru Franța la nivel de juniori.
Debut la Cupa Africii pe Națiuni
Luca Zidane a devenit rapid portarul titular al naționalei Algeriei, fiind urmărit din tribune de tatăl său la meciul cu Sudanul, din deschiderea grupei E a Cupei Africii pe Națiuni. Partida, disputată miercuri, a fost câștigată de selecționata antrenată de Vladimir Petković cu scorul de 3-0.
Într-o declarație pentru BeIN Sports France, Luca Zidane a afirmat că legătura sa cu Algeria este strâns legată de figura bunicului său. El a precizat că, încă din copilărie, cultura algeriană a fost prezentă în viața familiei sale.
Luca Zidane despre sprjinul familiei sale
Luca Zidane a declarat că bunicul său s-a arătat extrem de fericit înainte ca el să debuteze pentru naționala Algeriei. Portarul a spus că este sunat de fiecare dată când primește o convocare și că bunicul său îi transmite constant că a luat o decizie bună și că este mândru de el.
El a precizat că și tatăl său, Zinedine Zidane, i-a susținut hotărârea. Luca Zidane a afirmat că a primit sfaturi, dar că i s-a subliniat clar că decizia i-a aparținut, iar după discuțiile cu conducerea federației și cu familia, alegerea de a reprezenta Algeria a fost una asumată și primită pozitiv.
