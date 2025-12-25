Fostul internațional scoțian John Robertson a murit. A câștigat de două ori Cupa Campionilor cu Nottingham Forest

Fostul internațional scoțian John Robertson, dublu câștigător al Cupei Campionilor Europeni alături de echipa engleză Nottingham Forest, a murit la vârsta de 72 de ani, potrivit unui anunț făcut de clubul din Premier League.

„Suntem profund îndurerați să anunțăm trecerea în neființă a legendei Nottingham Forest și a dragului nostru prieten, John Robertson. Un adevărat mare al clubului nostru și dublu câștigător al Cupei Europene, talentul de neegalat, umilința și devotamentul neclintit al lui John față de Nottingham Forest nu vor fi niciodată uitate”, a anunțat clubul de fotbal.

Robertson, care și-a început și și-a încheiat cariera pe stadionul City Ground, a jucat peste 500 de meciuri pentru Nottingham Forest, reușind 95 de goluri în perioada 1970–1986. El a avut un rol esențial în succesele „pădurarilor” în cea mai importantă competiție continentală intercluburi, obținute în anii 1979 și 1980.

Robertson a dat pasa decisivă la golul marcat de Trevor Francis, prin care Forest a învins echipa suedeză Malmo FF cu 1-0 în finala din 1979 de la Munchen, meci care a adus echipei antrenate de Brian Clough primul trofeu al Cupei Europei.

La un an distanță, Robertson a marcat într-o nouă victorie cu 1-0 a lui Nottingham Forest, în finala disputată împotriva echipei germane Hamburger SV, meci în care englezii și-au apărat trofeul pe stadionul Santiago Bernabeu din Madrid.

John Robertson a adunat 28 de selecții la naționala Scoției, într-o carieră internațională de cinci ani, perioadă în care a participat la două ediții ale Cupei Mondiale, în 1978 și 1982.

La nivel de club, pe lângă Nottingham Forest, el a mai jucat timp de două sezoane la echipa Derby County, în perioada 1983–1985.