Mesajele Naționalei înainte de Mondial. Ce au transmis Hagi, Mihăilă, Drăguș

În pragul Sărbătorilor de iarnă, mai mulți membri ai echipei naționale de fotbal a României, printre care Ianis Hagi, Valentin Mihăilă, Denis Drăguş şi Teodora Nicoară, au transmis mesaje către fanii care îi susțin.

Aceștia și-au exprimat încrederea în calificarea echipei la Cupa Mondială și au subliniat importanța sprijinului suporterilor.

Ianis Hagi a transmis un mesaj care combină urările de sănătate cu apelul la susținere din partea fanilor.

„Vă doresc un an nou cât mai bun, multă sănătate, ca să vă puteţi ridica dimineaţa să mergeţi la muncă, să munciţi mult, să aveţi putere de muncă. Colectiv, ca echipă naţională, ne dorim să fiţi alături de noi, să aveţi încredere în noi şi cu siguranţă nu vom da greş şi ne vedem cu siguranţă la vară în America”, a declarat Hagi.

Mesajul său subliniază nu doar urările tradiționale de Anul Nou, ci și legătura dintre echipă și suporteri, accentuând ideea de încredere reciprocă și susținere în drumul către competițiile internaționale.

La rândul său, Valentin Mihăilă a încurajat suporterii să fie alături de echipă pe toată durata competițiilor.

„Multă sănătate, bucurie şi linişte alături de familiile lor. Să ne sprijine din primul până în ultimul minut, să creadă în fiecare şansă pe care o să o avem, să creadă în noi, să creadă în echipă, în orice persoană pe care o susţin din echipa naţională şi cu siguranţă, dacă vom fi încrezători cu toţii, putem să ne calificăm la Mondial”, a declarat Mihăilă.

Jucătorul a insistat asupra importanței susținerii continue, evidențiind că încrederea colectivă poate contribui semnificativ la performanța echipei.

Denis Drăguş a transmis, de asemenea, un mesaj de încurajare, insistând pe fidelitatea fanilor față de echipă. „Mesajul meu e să aibă încredere în echipa naţională, să continue să susţină echipa naţională şi le promitem că nu o să fie în zadar”, a spus Drăguş.

Prin aceste declarații, Drăguş evidențiază rolul esențial al fanilor și legătura directă dintre susținerea acestora și performanțele echipei naționale.

Pe lângă jucătorii de fotbal, Teodora Nicoară, reprezentantă a lotului național, a transmis un mesaj dedicat suporterilor și sportivilor. „Vă doresc sărbători fericite şi liniştite alături de cei dragi şi un an nou plin de fericire şi împlinire. Hai România!”, a transmis Nicoară.

Mesajul său combină urările tradiționale cu o notă de încurajare pentru susținerea echipei naționale, accentuând spiritul colectiv al comunității sportive și implicarea suporterilor.

Toate mesajele reflectă încrederea echipei naționale în potențialul de calificare la Cupa Mondială, dar și rolul esențial al fanilor în acest proces.

În contextul competițiilor internaționale, susținerea continuă a suporterilor este considerată un factor motivațional important pentru jucători.

Suporterii sunt astfel invitați să rămână aproape de echipă, să susțină fiecare moment al competiției și să mențină o atmosferă pozitivă, atât în tribune, cât și în afara terenului.