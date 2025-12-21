Sport

Premier League: Arsenal, victorie crucială în lui Everton, 1-0. Londonezii au ajuns din nou în fruntea clasamentului

Premier League: Arsenal, victorie crucială în lui Everton, 1-0. Londonezii au ajuns din nou în fruntea clasamentului
Arsenal Londra a obținut, sâmbătă seara, o victorie importantă în deplasare, în fața lui Everton, scor 1-0, în etapa a 17-a a Premier League. Decisiv pentru echipa lui Mikel Arteta a fost penalty-ul obținut de Declan Rice în minutul 24, transformat de Gyokeres trei minute mai târziu.

Premier League. Ocaziile avute de Arsenal în meciul cu Everton

Această reușită a adus cele trei puncte și a propulsat Arsenal înapoi pe prima poziție a clasamentului, cu 39 de puncte. Everton rămâne pe locul 10, cu 24 de puncte.

În celelalte meciuri ale etapei, Leeds United s-a impus clar, 4-1, în fața lui Crystal Palace. Cu această victorie, Arsenal se poziționează favorită în cursa pentru titlu, iar următoarele meciuri vor fi cruciale pentru menținerea avantajului în Premier League.

Ce schimbări ar urma în echipă

Gabriel Jesus mai are contract cu Arsenal până în 2027, însă în ultimele săptămâni au apărut tot mai multe speculații privind o posibilă plecare a brazilianului. Atacantul a comentat recent aceste zvonuri, subliniind că se concentrează exclusiv pe munca sa alături de „tunari” și intenționează să rămână la Londra.

Gabriel Jesus a revenit pe teren în urmă cu mai puțin de două săptămâni, după o absență îndelungată din lotul lui Mikel Arteta, cauzată de o accidentare la genunchi.

Premier League. Cunoscutul atacant, despre contractul cu Arsenal

Atacantul a povestit și motivele care l-au determinat să semneze cu „tunarii” în 2022, după aproape cinci ani petrecuți la Manchester City, explicând și ce l-a convins pe Mikel Arteta să-l aducă în echipă.

„Când am venit aici să mă alătur lui Mikel, scopul meu nu a fost doar să marchez goluri. Scopul meu a fost să câștig titluri. Când am venit în Premier League, cred că reacția majorității oamenilor a fost: 'Ah? Cine este acest copil?' M-au privit ca pe un golgheter pur. Dar nu așa mă văd eu. Cea mai puternică trăsătură a mea este că voi face tot ce este necesar pentru a ajuta echipa să câștige titluri. La City, am jucat multe roluri. Nu trebuie întotdeauna să fiu numărul 9 pentru a ajuta echipa. Nu continui să fiu aici pentru vreme. Sunt aici pentru a face istorie", a declarat Gabriel Jesus, potrivit Goal.

