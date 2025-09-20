Sport

Liverpool, victorie în derby-ul orașului, cu rivala Everton. Eșec dureros pentru Genoa lui Dan Șucu

Liverpool, victorie în derby-ul orașului, cu rivala Everton. Eșec dureros pentru Genoa lui Dan ȘucuFotbal. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

FC Liverpool s-a impus, azi, pe teren propriu, scor 2-1, în derby-ul cu Everton, din etapa a 5-a a Premier League. Gazdele au marcat prin Ryan Gravenberch (10) și Hugo Ekitike (29), oaspeții nu au putut decât să reducă din diferență, în minutul 58, datorită lui Idrissa Gueye (58).

Liverpool a învins-o și pe Everton și are punctaj maxim după cinci etape din Premier League

„Cormoranii” continuă startul de sezon excelent, au punctaj maxim (15) și sunt liderii ierarhiei. Tot azi, Tottenham, echipa lui Radu Drăgușin, a remizat la Brighton, scor 2-2. Pentru gazde au punctat Yankuba Minteh (8) și Yasin Ayari (31), golurile oaspeților au fost reușite de Richarlison (43) și Van Hecke (82 - autogol). Aflat încă în recuperare, după o gravă accidentare, Drăgușin nu a fost inclus în lot.

Manchester United a învins-o pe teren propriu, pe Chelsea, scor 2-1. Au marcat Bruno Fernandes (14), Casemiro (37) / Chalobah (80).

Genoa lui Dan Șucu, învinsă la Bologna, în ultimele secunde, din penalty

Eșec dureros suferit de echipa lui Dan Șucu, Genoa, în etapa a 4-a a campionatului Italiei. Genovezii au fost învinși în deplasare, la Bologna, scor 1-2. Oaspeții au deschis scorul prin Egill Ellertsson (63), gazdele au revenit și au obținut toate punctele, după reușitele lui Santiago Castro (73) și Riccardo Orsolioni (90+9 din penalty). Genoa nu a învins pe nimeni până acum, a bifat 2 egaluri și 2 eșecuri și e pe poziția a 17-a.

Verona a remizat cu Juventus Torino, scor 1-1. P iemontezii au deschis scorul în minutul 19 prin Francisco Conceicao, gazdele au marcat prin Gist Orban (44 - din penalty),

Real și Bayern Munchen defilează

În Spania, Real Madrid s-a impus fără glorie, în fața lui Espanyol Barcelona, scor 2-0, într-o partidă ce a contat pentru etapa a 5-a a Primerei Division. Au marcat Eder Miliato în minutul 22 și Kylian Mbappe (47). Real este lideră și are cinci victorii în primele cinci runde.

În Germania, Bayern Munchen a bifat 4 victorii în primele 4 etape din Bundesliga. Azi, bavarezii s-au impus la Hoffenheim, scor 4-1. Au marcat: Vladimir Coufal (82), respectiv Harry Kane (44, 48 și 77 - ultimele două din penalty) și Serge Gnabry (90+9).

 

