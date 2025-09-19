Compania italiană Costa Cruises mizează pe România: piața locală aduce un sfert din pasagerii din Europa Centrală și de Est

România devine o piață tot mai importantă pentru turismul de croaziere, iar Costa Cruises, una dintre cele mai mari companii de profil din lume, mizează puternic pe această dezvoltare. Operatorul estimează o evoluție anuală de 5-10% în următorii 3-5 ani pe piața locală, după o creștere cu peste 70% în ultimii ani față de 2023.

Avansul e susținut de orientarea românilor și către alte tipuri de vacanțe - în prezent, turiștii din România reprezintă 25% din numărul de pasageri din Europa Centrală și de Est, cu o cerere în creștere cu 30%.

Ca parte din strategia de creștere local și regional, Costa Cruises, o linie de croaziere care crede în potențialul României, a revenit la București pentru a doua oară în 2025 pentru a se întâlni cu parteneri de top din domeniul turismului, agenții touroperatoare și revânzătoare, pentru a onora parteneriatele stabile și de lungă durată, sărbătorind împreună reușitele. Reprezentanți din mangementul companiei italiene au anunțat proiectele curente și planuri viitoare de creștere pe piața locală.

Croazierele câștigă tot mai multă cotă de piață în România, iar oferta Costa – construită în jurul ospitalității calde italiene și a itinerariilor noastre de succes – rămâne una dintre cele mai apreciate opțiuni. Turiștii români primesc cu entuziasm inovațiile noastre recente, în special lansarea conceptului Sea Destinations: experiențe unice și captivante, oferite exclusiv de Costa Cruises”, a declarat Alessandro Bottaro, International Markets Director, Costa Cruises, în cadrul evenimentului din București.

România se află printre piețele strategice pentru Costa Cruises, cu un potențial de creștere semnificativ, în special pentru buna conectivitate către cele mai importante porturi de îmbarcare din Europa. Românii au multiple opțiuni de zbor din București și alte orașe mari din țară către Atena, Bari, Roma, Valencia sau Barcelona pentru croaziere în Marea Mediterană, respectiv Hamburg și Copenhaga pentru croaziere în Europa de Nord și Fiordurile Norvegiei.

Pentru 2026, compania vizează o majorare de 7% a vânzărilor în România, confirmând interesul tot mai mare al turiștilor români pentru vacanțele pe mare.

De altfel, pentru Costa Cruises, românii reprezintă aproximativ 25% din numărul de pasageri din Europa Centrală și de Est. Totodată, în 2025, cererea pentru vacanțe pe vas de croazieră a crescut cu 30% față de anul precedent.

În ceea ce privește intinerariile, mai mult de jumătate dintre pasagerii Costa (56%) preferă croazierele pe Marea Mediterană, 22% dintre ei pe cele din Emiratele Arabe Unite, iar restul aleg Europa de Nord, insulele Canare sau Caraibe.

Totodată, se observă o creștere a interesului pentru mini-croazierele de 4-5 nopți, solicitate în special de tineri (25–35 ani) și familii tinere (până la 40 ani), care reprezintă aproximativ 7% din totalul vânzărilor companiei.

Pentru o vacanță pe vasul de croazieră, românii plătesc de la 600 euro/persoană, în funcție de tipul de cabină ales, itinerar și durată călătoriei.

La începutul lunii septembrie, Costa Cruises a lansat o oferă specială pentru românii care preferă plecările Last Minute sau își planifică vacanța din timp: peste 680 de croaziere All Inclusive către destinații spectaculoase din bazinul Mării Mediterane, Europa de Nord, Insulele Canare sau Caraibe, la prețuri de la 599 euro/persoană, cu taxe portuare incluse.

Promoția include cazare în cabina aleasă, pensiune completă și pachet de băuturi alcoolice sau non-alcoolice, astfel încât vacanța să fie completă și relaxantă, indiferent că turiștii aleg o croazieră pentru toată familia, alături de copii sau preferă o escapadă în cuplu. Oferta este valabilă pentru rezervări efectuate până la 3 noiembrie 2025, pentru croaziere cu plecări între septembrie 2025 și iunie 2026.

Pe lângă destinații de top, experiența la bordul navelor Costa aduce divertisment pentru toate vârstele: tobogane și piscine pentru copii, cluburi de distracție, spectacole, restaurante cu bucătari de renume internațional și zone de relaxare pentru cei care caută liniștea unei vacanțe fără stres.

Tot ca parte din planul de creștere regional și global, Costa Cruises propune constant itinerarii și pachete de vacanță diverse și atractive. Astfel, în 2025, Costa Cruises a revoluționat vacanța standard prin introducerea unui concept unic de navigare, denumit Sea & Land Destinations, prin turiștii ajung în destinații inedite, greu accesibile altfel, îmbinate cu experiențe la sol captivante.

Turiștii din România care aleg croaziere în bazinul Mediteranei de Vest, se bucură de opriri în orașe vibrante din Italia, Franța, Spania și pot descoperi locuri ca Parcul Național Calanques de pe Coasta de Azur, Golful Capri, Ibiza, Mallorca. O altă opțiune atractivă pentru români sunt croazierele în insulele grecești cu opriri în cele mai instagramabile locuri, precum Mykonos, Santorini sau navingând deasupra celui mai adânc punct din Marea Mediterană. Europa de Nord este aleasă de iubitorii de natură și aer răcoros în plină vară, prin care locuri greu accesibile sunt acum ușor de vizitat, cum ar fi fiordul norvegian Geiranger, cascada Șapte Surori și alte atracții din Norvegia.

Românii, familii cu copii sau cupluri, aleg croazierele în locul sejururilor clasice deoarece oferă un pachet complet la un preț comparabil cu un sejur all-inclusive în Turcia sau Grecia: cazare, mese, divertisment, vizitarea a 4-6 orașe și activități interactive și de divertisment pentru cupluri, tineri îndrăgostiți sau copii.

Croazierele pot fi vacanțe romantice și personalizate. Costa oferă pachete special concepute pentru cupluri, incluzând destinații de vis, cine gastronomice rafinate, momente de relaxare în spa și spectacole live. Pot opta și pentru excursii private ori personalizate, potrivite ritmului și preferințelor lor — mai liniștite sau cu activități tematice.

Tot pe un vas de croazieră turiștii beneficiază de relaxare la spa sau piscină, existând zone de wellness dedicate. În plus, deși călătoria este pe mare, viață de noapte este animată, cu muzică live, spectacole, dans și distracție – ideal pentru serile romantice.

Gastronomia desăvârșită este un alt motiv pentru care tot mai mulți români preferă croazierele Costa. Meniurile sunt pregătite de chefi de renume la nivel global, iar atmosfera gastronomică este perfectă pentru cine romantice și experiențe culinare deosebite în oricare din numeroasele restaurante de pe oricare din navele din flota companiei.

Un avantaj major al croazierelor este cazarea gratuită pentru copiii sub 18 ani în cabină cu părinții (se plătesc doar taxele portuare) și reduceri pentru familiile monoparentale sau numeroase.

La bord, copiii au cluburi pe categorii de vârstă, piscine, aqua park și activități supravegheate, în timp ce părinții se pot relaxa sau pot explora porturile în siguranță. Restaurantele oferă meniuri speciale pentru cei mici, iar programul este flexibil.

Croaziera este percepută nu doar ca o vacanță de relaxare, ci și ca o experiență educativă: fiecare escală devine o lecție de geografie, cultură și gastronomie. În plus, excursiile organizate pentru familii sunt scurte, interactive și adaptate ritmului copiilor – de la vizite la acvarii și parcuri de aventură, la ateliere gastronomice și tururi tematice.

Pentru cei care rămân pe vas, distracția continuă: cluburile, piscinele și spațiile de joacă rămân deschise, cu activități speciale “Port Day Fun” pentru a menține energia și interesul celor mici.

Costa Cruises este o companie italiană cu sediul în Genova și este parte a Carnival Corporation, cel mai mare grup de croaziere din lume. De peste 75 de ani, navele Costa navighează pe mările lumii, ducând oaspeții în aproximativ 200 de destinații, pe care aceștia le pot explora grație experiențelor unice de la bord și de la țărm.

În prezent, flota Costa Cruises cuprinde 9 nave, toate sub pavilion italian, care navighează în Marea Mediterană, Fiordurile Norvegiei, Marea Baltică, Caraibe, America Centrală, America de Sud și Emiratele Arabe Unite și care oferă, pe lângă croaziere de 3-7 zile, și croaziere mai lungi în jurul lumii, în care turiștii au posibilitatea de a descoperi mai multe continente într-o singură vacanță.

Noile itinerarii și toate pachetele și ofertele sunt disponibile la agențiile de turism partenere Costa din România și pe site-ul oficial www.costacrociere.it.