Sport Legendele Premier League, mai aproape de Hall of Fame. 15 mari fotbaliști nominalizați în 2025







Premier League a anunțat lista cu 15 foști mari fotbaliști care pot fi incluși în Hall of Fame în acest an. „Premier League a anunțat 15 noi nominalizați pentru Hall of Fame... votul fanilor... rezultatele vor fi anunțate pe 4 noiembrie”, au transmis oficialii, subliniind că această recunoaștere este „cea mai înaltă onoare individuală oferită în campionat”, conform talksport.com.

În rândul nominalizaților se află Michael Owen și Eden Hazard, dar și șase legende ale lui Manchester United – Gary Neville, Michael Carrick, Teddy Sheringham, Patrice Evra, Edwin van der Sar și Nemanja Vidić. Lista este completată de Robbie Fowler, Sol Campbell, Cesc Fàbregas, Yaya Touré, David Silva, Jermain Defoe și Les Ferdinand.

Creat în 2021, Hall of Fame are rolul de a onora carierele excepționale care au marcat istoria campionatului englez din 1992 până în prezent. În prezent există 24 de membri, printre care Alan Shearer, Thierry Henry, Frank Lampard, Ryan Giggs sau Steven Gerrard. În 2024 au fost adăugați Andy Cole, Ashley Cole și John Terry.

Premier League subliniază constant că această distincție nu este doar simbolică. „Hall of Fame este modul nostru de a sărbători cariere extraordinare, care au inspirat generații întregi și au ridicat nivelul campionatului”, au transmis organizatorii.

Niciun alt club nu are atât de mulți reprezentanți pe lista din 2025 precum Manchester United. Șase jucători fac parte din nominalizări, toți multipli campioni ai Angliei. Gary Neville a fost considerat de Sir Alex Ferguson „cel mai bun exemplu de profesionalism”, iar Michael Carrick a primit elogii din partea lui Pep Guardiola, care l-a descris drept „unul dintre cei mai inteligenți mijlocași defensivi pe care i-am văzut vreodată”.

Patrice Evra și Edwin van der Sar au adus constanță și stabilitate într-o perioadă de glorie, în timp ce Nemanja Vidić a rămas simbolul forței defensive. Teddy Sheringham, cu experiența și inteligența sa, a fost decisiv în succesul anilor 1999–2001.

Michael Owen și Robbie Fowler au dus faima clubului Liverpool la cote internaționale. Owen, câștigător al Balonului de Aur în 2001, a înscris peste 150 de goluri în campionat, în timp ce Robbie Fowler, supranumit „God” de suporteri, a rămas în memoria fanilor prin cele 163 de reușite ale sale.

Sol Campbell a fost piatra de temelie a apărării „Invincibles”, echipa lui Arsenal care a terminat sezonul 2003–2004 fără înfrângere.

Chelsea are doi reprezentanți puternici. Cesc Fàbregas, care a stabilit recorduri impresionante la pase decisive, și Eden Hazard, omul care a câștigat campionatele din 2015 și 2017 aproape de unul singur. „Hazard a schimbat destinul unui sezon întreg”, declara la acea vreme Jose Mourinho.

De la Manchester City au fost nominalizați Yaya Touré, motorul din linia de mijloc, și David Silva, artistul paselor, cunoscut sub porecla „Merlin”.

Jermain Defoe, cu 162 de goluri în Premier League, și Les Ferdinand, cu 149 de reușite, au rămas în istorie pentru eficiența lor. Defoe a impresionat prin instinctul său de finalizator, în timp ce Ferdinand a fost simbolul atacantului britanic clasic, puternic și decisiv.

Fanii pot vota până la 15 septembrie pentru cei doi fotbaliști care vor fi incluși anul acesta. Rezultatele vor fi analizate de membrii existenți ai Hall of Fame, care vor confirma decizia finală. Ceremonia oficială de intrare va avea loc pe 4 noiembrie.

Pe lângă recunoaștere, fiecare jucător ales va primi o medalie și va direcționa o donație de 10.000 de lire către o cauză caritabilă. Acest mecanism întărește legătura dintre Premier League, legendele sale și comunitatea de suporteri.

Premier League a reușit să transforme Hall of Fame într-un instrument de consolidare a propriei identități. Competiția este astăzi cel mai urmărit campionat din lume, iar recunoașterea legendelor face parte dintr-o strategie prin care fotbalul englez își sărbătorește trecutul și inspiră viitorul.

„Această distincție reprezintă cel mai înalt nivel de recunoaștere individuală în competiția de elită engleză”, au transmis oficialii ligii.

Cei 15 fotbaliști nominalizați pentru Hall of Fame în 2025 reprezintă diverse epoci și cluburi, dar împărtășesc aceeași trăsătură: au schimbat istoria Premier League. Manchester United conduce lista, însă Liverpool, Arsenal, Chelsea și Manchester City completează un tablou al excelenței.

Pe 4 noiembrie, Premier League va scrie un nou capitol, adăugând încă două nume la colecția sa de legende.