Modificare propusă în Codul Rutier: Limitări pentru șoferii începători. Ce interdicții ar putea avea

Un proiect legislativ care vizează modificări în Codul Rutier, aflat în dezbatere prevede restricționarea accesului șoferilor începători la vehicule cu motoare de mare putere. Concret, persoanele care au obținut permisul de conducere de mai puțin de doi ani nu vor mai putea circula cu „autovehicule al căror raport putere/masă depăşeşte 0,075 kW/kg”.

Inițiativa aparține deputatului USR Cezar Drăgoescu și deputatei PSD Silvia Claudia Mihalcea, iar propunerea legislativă beneficiază de sprijinul a circa 60 de parlamentari din mai multe formațiuni politice: USR, PSD, PNL și AUR.

Potrivit inițiatorilor, măsura are ca scop reducerea numărului de accidente rutiere în care sunt implicați șoferi fără experiență, în special în cazurile unde viteza excesivă este un factor determinant.

Propunerea legislativă, care vizează completarea Ordonanței de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, a fost depusă la Senat pentru dezbatere.

Conform proiectului, șoferii începători nu vor avea voie să conducă autovehicule al căror raport între puterea motorului și masa proprie depășește pragul de 0,075 kilowați pe kilogram. Raportul putere/masă este calculat prin împărțirea puterii motorului, exprimată în kilowați, la greutatea proprie a vehiculului, așa cum este menționată în certificatul de înmatriculare și în documentele de omologare.

Prima vizează situațiile în care „tânărul șofer este însoțit în mașină de o persoană care deține un permis de conducere valabil pentru aceeași categorie de cel puțin zece ani”.

A doua excepție se aplică în cazul în care „autovehiculul este utilizat exclusiv în scop profesional, pe baza unui contract individual de muncă, în timpul programului de lucru, iar conducătorul poate demonstra că folosirea autovehiculului este o necesitate în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu”.

Un număr semnificativ de accidente rutiere grave sunt provocate anual de șoferii începători, potrivit unei analize recente realizate de Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Documentul atrage atenția asupra riscurilor asociate conducerii autovehiculelor cu motoare de mare putere de către șoferii fără experiență.

Datele oficiale indică faptul că, în 2023, dintr-un total de 4.526 de accidente rutiere grave, 781 – adică peste 17% – au avut drept cauză conducerea imprudentă a șoferilor cu vârsta de până la 22 de ani. În anul următor, deși s-a înregistrat o scădere ușoară a numărului total de accidente grave (4.234), proporția celor provocate de șoferii tineri a rămas semnificativă: 699 de incidente, echivalentul a 16,5% din total.

Expunerea de motive care însoțește aceste statistici propune o dezbatere privind eventuale măsuri suplimentare de siguranță rutieră. Un exemplu este legislația din Italia, unde, timp de trei ani de la obținerea permisului de conducere categoria B, „șoferilor li se interzice să conducă autoturisme cu o putere specifică mai mare de 75 kW pe tonă”.