Politica

USR acuză PSD, PNL și UDMR că au blocat audierea conducerii ASF

USR acuză PSD, PNL și UDMR că au blocat audierea conducerii ASFASF. Sursa foto: Facebook
USR a afirmat, marți, că „vechile partide”, PSD, PNL și UDMR, „au făcut un zid în jurul” ASF și au blocat audierea conducerii instituției în Comisia de Buget din Parlament. „Astăzi, vechile partide au blocat în cadrul Comisiei pentru buget din Camera Deputaţilor, o solicitare USR de a-l chema la audieri pe preşedintele ASF”, a transmis partidul, într-un comunicat.

USR: „Vechile partide” au blocat audierea șefului ASF

USR a transmis, într-un comunicat oficial că, „vechile partide” au blocat în Comisia pentru buget din Camera Deputaților solicitarea partidului de a chema la audieri președintele ASF, Alexandru Petrescu, și vicepreședintele Sorin Mititelu, în contextul ultimelor dezvăluiri despre societățile de asigurări.

Deputatul USR Cezar Drăgoescu a cerut audierea conducerii ASF pentru clarificări privind solvabilitatea și practicile societăților Grawe România, Axeria, Eazy, Hellas Direct și Dallbogg, precum și pentru informații despre măsurile instituției în protecția consumatorilor, în special în contextul crizelor precedente din domeniul asigurărilor.

„Este un zid al tăcerii în jurul unei instituţii care ar trebui să fie transparentă”

Deputatul USR Cezar-Mihail Drăgoescu a declarat că, prin votul lor, PSD, PNL și UDMR arată că protecția politică pentru ASF funcționează „la cel mai înalt nivel”.

El a precizat că, în loc să răspundă „întrebărilor legitime” despre supravegherea companiilor de asigurări și protecția consumatorilor, partidele „preferă să ascundă responsabilitatea sub preş”.

„Este un zid al tăcerii în jurul unei instituţii care ar trebui să fie transparentă şi responsabilă”, a mai spus deputatul USR.

Votul: zece pentru, iar 18 s-au abținut

USR a anunțat că, dintre deputaţii prezenţi, zece au votat pentru solicitare, iar 18 s-au abținut, blocând astfel dezbaterea publică despre situația pieței asigurărilor și responsabilitatea ASF.

„USR atrage atenţia că lipsa de transparenţă şi refuzul audierilor publice riscă să repete scenariile de criză din trecut şi să afecteze din nou milioane de consumatori din România”, a mai spus partidul, în comunicat.

