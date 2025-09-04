Politica Deputata AUR Andreea Neacșu a trecut la PNL







Andreea-Firuța Neacșu, deputată aleasă în decembrie 2024 pe listele AUR, s-a afiliat oficial grupului parlamentar al PNL din Camera Deputaților, porivit unui anunț al instituției. Decizia vine după ce, în iunie 2025, aceasta anunțase că părăsește formațiunea condusă de George Simion, declarând că hotărârea a fost rezultatul „unei analize atente”.

Neacșu devine astfel al patrulea parlamentar ales în 2024 care părăsește AUR, după Gigi Becali, Claudiu Târziu și Robert Alecu.

Andreea-Firuța Neacșu a intrat în Parlamentul României la alegerile din decembrie 2024, pe lista AUR din județul Neamț. În primele luni de mandat, a activat în cadrul formațiunii conduse de George Simion, însă în vara acestui an și-a anunțat plecarea din partid.

În iunie 2025, într-o informare trimisă Biroului Permanent al Camerei Deputaților, deputata declara:

„Această decizie este una personală, rezultatul unei analize atente, fără a implica dezacorduri politice sau divergențe față de colegii alături de care am lucrat până acum.”

Ulterior, timp de aproape trei luni, a activat ca parlamentar neafiliat, înainte de a se alătura oficial grupului parlamentar al PNL.

Anunțul oficial privind afilierea a fost transmis miercuri către Biroul Permanent al Camerei Deputaților. Informarea a fost ulterior înaintată și plenului, conform procedurilor parlamentare.

Prin această mișcare, PNL își consolidează numărul de mandate din Camera Deputaților.

În urma transferului, Andreea-Firuța Neacșu va activa în cadrul a două comisii importante:

Comisia pentru politică externă

Comisia pentru afaceri europene

Participarea în aceste comisii îi va permite să se implice direct în dezbateri privind relațiile internaționale ale României, poziționarea față de Uniunea Europeană și strategiile diplomatice ale statului.

Potrivit site-ului Camerei Deputaților, de la începutul mandatului și până în prezent, Andreea-Firuța Neacșu a inițiat 14 propuneri legislative. Acestea au vizat domenii variate, de la proiecte sociale și politici educaționale până la reglementări fiscale și adaptarea legislației la directivele europene.

Mutarea Andreei-Firuța Neacșu marchează o nouă pierdere pentru AUR, după plecările recente ale lui Gigi Becali, Claudiu Târziu și Robert Alecu. Toți au părăsit partidul în 2025, invocând motive diferite, de la diferențe de viziune politică până la decizii strategice individuale.