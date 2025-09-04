Politica Zi de foc pentru cabinetul lui Ilie Bolojan. Vor fi prezentate moțiunile de cenzură depuse de AUR







Cele patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, împotriva Executivului condus de premierul Ilie Bolojan vor fi prezentate, azi, în în plenul reunit al Parlamentului României, conform Agerpres. La data de 7 septembrie, ele vor fi dezbăute duminică, 7 septembrie, începând cu ora 13.00.

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a depus, miercuri seară, în Parlament, patru moţiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan "în urma abuzurilor legislative şi a măsurilor de austeritate adoptate prin angajarea răspunderii, fără dezbatere, consultări sau vot parlamentar".

„Programul impus prin angajarea răspunderii nu a fost votat de români la alegeri şi nici aprobat de Parlament la momentul învestirii. În locul unei dezbateri transparente, puterea actuală a preferat să îşi aroge dreptul de a dicta legi după bunul plac, sfidând logica democratică şi separaţia puterilor în stat. (...) În faţa acestor abuzuri, AUR a depus patru moţiuni de cenzură, fiecare vizând domeniile în care guvernul loveşte cel mai grav: economia, companiile de stat, instituţiile autonome şi sănătatea”, au anunțat cei de la AUR într-un comunicat.

La începutul acestei săptămâni, Guvernul premierului Ilie Bolojan şi-a asumat răspunderea în Parlament pentru cinci proiecte de lege din pachetul II de reformă. Șeful Executivului a prezentat aceste proiecte în cinci şedinţe succesive reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.

Potrivit art. 114 din Constituţie, dacă în termen de trei zile de la prezentarea proiectului de lege va fi depusă o moţiune de cenzură, care va fi adoptată de Parlament, Guvernul va fi considerat demis, conform sursei citate.

În cazul în care nu a fost depusă în acest termen sau adoptată o moţiune de cenzură, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, va fi considerat adoptat.