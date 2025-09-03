International Moldova, lovită de un val de dezinformare, în plină campanie







Moldova se află sub presiunea unei noi campanii de dezinformare rusească în pragul alegerilor parlamentare din septembrie, care vor decide traiectoria europeană a țării, potrivit Politico.

Afișele „Rusia nu este dușmanul meu” au început să apară pe străzile din mai multe orașe europene, inclusiv în România, Franța și Italia, semn că Moscova încearcă să influențeze opinia publică și să slăbească sprijinul pentru integrarea europeană.

Autoritățile moldovene avertizează că manipularea prin rețele sociale și proxy-uri politice ar putea afecta în mod direct viitorul democratic al statului.

În ultimele săptămâni, experți din cadrul think tank-ului Watchdog Moldova au identificat peste 900 de conturi de social media implicate în răspândirea dezinformării pro-rusești.

Platforme precum YouTube, TikTok, Facebook, Instagram și Threads au fost folosite pentru atacuri sistematice asupra Uniunii Europene și a procesului de integrare europeană a Moldovei.

Declarațiile președintei pro-europene Maia Sandu atrag atenția că „Moscova orchestrează o campanie fără precedent” pentru a destabiliza votul și a diminua încrederea în guvernarea pro-UE.

Alegerile parlamentare din această toamnă vor decide dacă țara rămâne pe traiectoria europeană sau se apropie din nou de influența Moscovei.

În acest context, Moldova se confruntă cu o provocare dublă: combaterea dezinformării și consolidarea propriilor instituții democratice.

Opoziția pro-rusă, reprezentată de Partidul Socialist, urmărește să exploateze temerile și legăturile istorice, economice și culturale ale unor segmente din populație cu Rusia, pentru a-și crește șansele electorale.

Guvernul pro-european și Președinția au început deja campanii de informare publică, menite să contracareze dezinformarea.

În plus, autoritățile lucrează la consolidarea securității cibernetice, cu sprijinul Uniunii Europene și al statelor membre precum România și Danemarca.

Fondurile europene destinate acestui proces vor fi direcționate către consolidarea infrastructurii digitale și instruirea personalului specializat în combaterea manipulării online.

Pe plan economic, rămânerea Moldovei pe traiectoria europeană ar putea stimula investițiile și crearea de locuri de muncă, precum și readucerea în țară a unui număr semnificativ de moldoveni plecați peste hotare.

Contrabandă și traficul ilegal de produse, precum tutunul, ar putea fi reduse prin apropierea de standardele europene de control la frontieră, beneficiind inclusiv România, vecinul cu care Moldova împărtășește granița estică.

Alegerile din septembrie sunt decisive nu doar pentru Moldova, ci și pentru stabilitatea regiunii. O victorie a taberei pro-europene ar întări legăturile cu UE, ar diminua influența Rusiei și ar consolida eforturile de reformă împotriva corupției oligarchice, exemplificate de cazurile Ilan Shor și Vladimir Plahotniuc.

În schimb, o victorie a forțelor pro-ruse ar bloca imediat parcursul european și ar pune sub semnul întrebării securitatea frontierelor UE.

În plus, Moldova joacă un rol crucial în gestionarea fluxului de refugiați ucraineni și în protecția frontierelor externe ale Uniunii.

Sprijinul european, prin instrumente precum Copenhagen Pre-Accession Instrument, rămâne esențial pentru pregătirea țării în fața provocărilor economice, sociale și de securitate.