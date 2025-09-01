Politica Alegătorii mai au doar trei zile pentru a-și declara noul loc de ședere







Republica Moldova. Cetățenii Republicii Moldova care au drept de vot mai au la dispoziție doar trei zile pentru a-și declara noul loc de ședere la administrația publice locale. Este vorba de primărie sau pretură, în cazul în care, după ultima participare la alegeri, și-au schimbat locul de trai.

Conform informațiilor prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC), această procedură permite includerea alegătorului în lista electorală a localității unde se află efectiv, mențiunea „Declarația de ședere”. Acesta fiind înscrisă la rubrica „Notă”. În același timp, persoana respectivă va fi radiată automat din lista electorală unde figurează cu domiciliul sau cu reședința temporară valabilă.

Pentru depunerea declarației, alegătorul trebuie să prezinte actul de identitate. Ulterior, registratorul efectuează modificările corespunzătoare în Registrul de Stat al Alegătorilor. De asemenea eliberează o recipisă care confirmă înregistrarea noului loc de ședere.

CEC reamintește că termenul-limită pentru depunerea declarațiilor este 3 septembrie 2025 inclusiv. Adică nu mai târziu de 25 de zile înainte de desfășurarea scrutinului. De asemenea, instituția atenționează că declarația depusă este valabilă strict pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 și nu poate fi folosită la alte scrutine. Totodată, declarațiile depuse pentru alegerile precedente nu mai sunt considerate valabile.

Pe 29 august 2025 a început oficial campania electorală pentru alegerile parlamentare, care se vor desfășura pe 28 septembrie. Până la data de 26 septembrie, partidele, candidații și cetățenii pot desfășura activități de agitație electorală, dar strict în limitele prevăzute de lege.

Campania începe în ziua înregistrării concurentului electoral, dar nu mai devreme de 30 de zile înaintea scrutinului, și se încheie în ziua de vineri dinaintea votului. În această perioadă, partidele pot organiza mitinguri, întâlniri cu alegătorii, expunerea de afișe și pot utiliza mass-media pentru a-și prezenta mesajele.

CEC reamintește că există și restricții clare pentru concurenții electorali.