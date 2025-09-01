Politica Rareș Bogdan, an plin la Bruxelles: proiecte de securitate, sprijin pentru Republica Moldova și combaterea dezinformării







Europarlamentarul Rareș Bogdan a făcut un bilanț al activității sale după primul an din cel de-al doilea mandat la Bruxelles. În calitate de șef al Delegației EPP România, vicepreședinte al Comisiei de Afaceri Externe și președinte al Delegației UE-Irak, dar și în nume propriu, acesta susține că a inițiat și promovat proiecte strategice care vizează securitatea Uniunii Europene.

Acestea merg de la independența energetică și bugetarea unor sectoare critice, până la apărarea comună împotriva dezinformării, achiziții comune pentru apărare și protejarea statelor din Europa de Est.

Am identificat, de exemplu, 45 de milioane de euro rămase necheltuite pe frontul războiului hibrid și am cerut mutarea lor în bugetul din 2025. Republica Moldova, unde urmează alegeri cruciale, are nevoie de aceste resurse pentru a combate campaniile de dezinformare orchestrate de Kremlin prin tehnici sofisticate de fake news pe platformele digitale. Amendamentul meu a fost susținut de toți colegii din AFET și de cei din Comisia de Bugete, a transmis Rareș Bogdan.

La scurt timp după victoria lui Donald Trump în alegerile din SUA, europarlamentarul român a atras atenția plenului că Rusia și China vor încerca să submineze relația transatlantică. „Am anticipat un mic război comercial și am cerut în repetate rânduri, prin discursuri și amendamente, să depășim divergențele și să ajungem să vorbim aceeași limbă cu partenerii de peste Atlantic. Avem rădăcini comune și împreună suntem de neînvins”, a punctat acesta.

În același timp, în calitate de președinte al Delegației UE-Irak, Rareș Bogdan a ridicat problema ingerințelor Iranului, care slăbesc constant eforturile autorităților de la Bagdad de a construi relații solide cu democrațiile occidentale.

Printre amendamentele depuse de Rareș Bogdan în Parlamentul European se numără:

-educarea timpurie a tinerilor pentru identificarea dezinformării și crearea de instrumente accesibile minorilor;

-consolidarea cooperării UE-NATO în domeniul securității cibernetice;

-garanții ca fondurile UE să nu fie folosite împotriva eurosistemului;

-sprijinirea Balcanilor de Vest, zonă cu importanță strategică;

-reducerea rapidă a dependenței de gazele naturale;

-accelerarea integrării Republicii Moldova și Ucrainei în UE;

-crearea unui mecanism de împrumuturi comune pentru apărare, de care să beneficieze și industria României;

-mai multă transparență și acces rapid la documentele UE;

-combaterea fenomenului certificatelor false de dizabilitate, cu redirecționarea fondurilor către reducerea excluziunii sociale.

De asemenea, Rareș Bogdan a adresat Comisiei Europene o serie de interpelări pe teme diverse, precum:

-protejarea drepturilor pasagerilor aerieni;

-măsuri ferme împotriva speculei care duce la creșterea prețurilor la energie;

-eliminarea discriminării fermierilor din Europa de Est;

-o strategie eficientă de combatere a traficului cu fentanil;

-valorificarea energiei geotermale;

-egalitatea de tratament pentru tineri pe piața muncii;

-măsuri mai eficiente împotriva obezității infantile și bolilor cardiovasculare la copii;

-standarde mai ridicate pentru alimentele provenite din afara UE, care creează concurență neloială;

-combaterea campaniilor online manipulative care afectează consumatorii vulnerabili;

-protecția minorilor de pericolele Dark Web;

-sprijin pentru înființarea unei camere de comerț România-Moldova-Ucraina;

-sesizarea situației celei mai vechi mănăstiri creștine din lume;

-reducerea disponibilității substanțelor psihoactive;

-intervenții privind incidentele din Leeds în care au fost implicați români;

-recuperarea tezaurului dacic;

-reglementarea tarifelor pentru comerțul cu produse chinezești.

Un alt capitol în activitatea lui Rareș Bogdan a fost susținerea politicii de coeziune, „cel mai important instrument prin care sunt sprijinite regiunile mai puțin dezvoltate”. România beneficiază de peste 30 de miliarde de euro în actualul exercițiu financiar, iar europarlamentarul afirmă că a apărat constant acest mecanism în fața oricăror tentative de diminuare.

Totodată, a făcut presiuni la toate nivelurile pentru susținerea fermierilor români, nemulțumiți de insuficienta consultare în procesul de stabilire a noilor politici agricole comune (PAC).

În intervențiile sale din plen, Rareș Bogdan a atras atenția asupra tehnicilor folosite de Rusia pentru destabilizarea Uniunii Europene și a statelor vecine. A militat pentru o colaborare mai strânsă între SUA și Uniunea Europeană, a cerut creșterea finanțării pentru România în contextul ingerințelor rusești și a subliniat că țara noastră are potențialul de a deveni un actor-cheie în relansarea industriei și agriculturii europene.

„Fără încrederea acordată de EPP, n-aș fi putut duce la capăt niciun proiect. Mulțumesc colegilor din Delegația EPP România pentru susținere!”, a spus Rareș Bogdan în încheierea bilanțului său.