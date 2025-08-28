International

Ursula von der Leyen în România. Sprijin pentru securitatea Mării Negre

Ursula von der Leyen în România. Sprijin pentru securitatea Mării Negre
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va ajunge luni, 1 septembrie, în România pentru a se întâlni cu președintele Nicușor Dan și cu prim-ministrul Ilie Bolojan, anunță Comisia Europeană într-un comunicat oficial, potrivit commission.europa.eu.

Vizita sa face parte dintr-un turneu european ce include statele de primă linie ale Uniunii Europene, vizând consolidarea solidarității și a măsurilor de apărare, în contextul provocărilor de securitate generate de proximitatea frontierei cu Rusia și Belarus.

Această vizită subliniază angajamentul UE față de protecția teritoriilor membre și cooperarea cu NATO în domeniul securității și apărării.

Președinta Comisiei Europene discută cooperarea strategică

În cadrul vizitei, Președinta Comisiei Europene se va întâlni cu oficiali guvernamentali și militari români pentru a discuta cooperarea UE-NATO și strategii de prevenire a amenințărilor hibride și maritime.

Programul oficial prevede deplasarea către zona Mării Negre, în apropiere de Constanța, unde Ursula von der Leyen va analiza infrastructurile critice și măsurile de protecție aplicate în regiune.

Declarațiile oficialilor europeni subliniază importanța acestui dialog, care urmărește atât consolidarea securității interne, cât și asigurarea stabilității regionale.

În plus, turneul european al Președintei Comisiei Europene include vizite în Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania și Bulgaria.

Fiecare etapă are un rol strategic, de la vizitarea fabricilor de apărare și drone susținute prin instrumentul NextGenerationEU, până la analiza operațiunilor de protecție a frontierelor estice și evaluarea capacităților militare locale.

Astfel, România devine un punct central în agenda europeană privind securitatea continentală.

Agenda concretă și reacțiile oficiale

Conform programului, von der Leyen se va întâlni cu președintele Nicușor Dan și cu prim-ministrul Ilie Bolojan, urmând să participe la discuții cu reprezentanți ai armatei române.

Acestea vor include analiza amenințărilor hibride, subacvatice și cibernetice care vizează infrastructura critică, precum cablurile de comunicații și conductele energetice.

De asemenea, vor fi prezentate măsuri concrete de prevenție, detectare și descurajare a acestor riscuri.

Nicușor Dan, la ceremonia prilejuită de Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului împotriva Romilor

Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video Facebook

Reacțiile oficialilor români au subliniat că vizita reprezintă o confirmare a angajamentului Uniunii Europene pentru securitatea și stabilitatea regiunii Mării Negre.

„Este un moment important pentru consolidarea cooperării noastre cu UE și NATO, precum și pentru evaluarea împreună a vulnerabilităților și a măsurilor de protecție”, a declarat un purtător de cuvânt al Guvernului României.

Președinta Comisiei Europene întărește solidaritatea europeană

Impactul acestei vizite se extinde dincolo de frontierele României. Președinta Comisiei Europene își propune să transmită un mesaj clar de unitate și sprijin pentru statele de primă linie care se confruntă cu presiuni externe.

Analiza implicațiilor sugerează că discuțiile din România vor contribui la strategii mai solide pentru apărarea maritimă și la întărirea capacității de reacție rapidă la amenințările hibride.

De asemenea, vizita ar putea influența poziția României în negocierile europene privind bugetul de apărare și resursele alocate securității regionale.

În plan internațional, astfel de întâlniri consolidează cooperarea UE-NATO și creează oportunități de parteneriate tehnice și strategice în domeniul securității cibernetice și maritime.

