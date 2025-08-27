Politica Ilie Bolojan, explicații despre prăpastia economică în care a ajuns România







Ilie Bolojan a descris situația extrem de proastă în care se află România. Care a ajuns de ceva vreme la fundul sacului, iar acum se confruntă cu o criză ca la carte. Premierul a recunoscut într-o intervenție la Antena 3 că situația tăierilor generale și a creșterilor taxelor și impozitelor nu e una ușoară.

„Le-am spus oamenilor în ultimii ani că totul va fi bine, că totul va fi perfect. Și am ajuns în această criză bugetară în care suntem forțați să luăm anumite decizii. Nu le luăm cu inima ușoară. Știu că nu sunt decizii care sună bine, dar uitați-vă unde am ajuns spunând că totul este posibil și că există soluții magice”, a spus șeful Executivului pentru sursa citată.

Bolojan a comparat administrarea fondurilor publice cu administrarea veniturilor pe care le are orice familie. Și care trebuie să se gospodărească pentru a nu ajunge la faliment.

În momentul de față, esențial este adoptarea Pachetului 2 de măsuri. Fără de care nu se poate, după cum a afirmat Bolojan. Care a afirmat și că, dacă nu duce planul pe care și l-a făcut, până la capăt, lasă loc altor „guverne” să redreseze situația.

„Fără aceste corecții, nu am făcut nimic. Și atunci, dacă nu ai reușit să treci un prim pachet, înseamnă că nu mai ai legitimitatea să mergi mai departe. Și este mai bine să lași alte guverne, care pot veni cu altă energie și altă autoritate, să facă lucrurile”, a conchis prim-ministrul.