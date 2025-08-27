Social Victor Ciutacu, replică pentru Cristian Rizea, după iureșul făcut pe TikTok







Aparițiile în cascadă ale controversatului Cristian Rizea este criticată vehement de Victor Ciutacu. Fostul politican este foarte activ pe TikTok, dar mulți dintre urmăritorii lui nu știu despre cine este este vorba exact. Jurnalistul de la România TV l-a pus la zid pe cel care a declanșat mai multe reacții în spațiul public, în ultima vreme.

„A reapărut pe piață celebrul Cristian Rizea. Care face ce știe și știe ce face. Măscărește lumea pe Titktok. Poate iese vreun ban de la cei mai slabi, care n-au chef de terfeleală. Condamnat pentru escrocherii, fugit în Moldova de peste Prut, unde a fost deopotrivă unealtă politică, instrument de șantaj și unde a lăsat un munte de datorii neachitate, trimis pachet în România la adăpostul întunericului, cu pedeapsa parțial executată și liberat condiționat. Ăsta e personajul la care se holbează românii.

Fără vreo ocupație certă, dă impresia că șe știe pe toate, trage cu urechea pe la mesele unde încă mai e primit, că-l știe tot orașul de neplătitor și țepar, mai pune ceva de la el și o arde dezvăluitor în social media. Prost nu e, darul vorbirii îl are, se uită lumea în dinții lui. Și profită de asta. Sau, cel puțin, încearcă s-o facă”, a tunat Ciutacu.

Jurnalistul a vorbit și de legătura meteorică pe care Rizea a avut-o cu Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI. „Și-a încercat un pic norocul cu Florian Coldea. Care l-a ignorat și pe care-i destul de complicat să-l intimidezi. Așa că și-a căutat altă victimă. Zilele astea a cășunat pe Gigi Becali ca boala pe om. Și a recurs la cel mai josnic mijloc de presiune posibil, atacul la familie. Pentru că fanfaronul nu-i suficient de bărbat să-și rezolve singur și direct problemele. Până acum, latifundiarul i-a dat flit superior”, a mai spus Ciutacu.

Care a continuat: „Dar, odată cu referirile mizerabile la fetele lui, n-aș mai garanta pe pasivitatea lui Gigi Becali. Care, totuși, e trecut și el prin pușcărie, inclusiv pentru gesturi făcute și decizii luate la nervi. Machidonul e precaut, dar totul până la familie. În fine, sunt băieți mari, să-și rezolve diferendul între ei.”

Ciutacu a devzăluit că a fost sunat de Rizea, care i-a cerut să-i acorde un drept la replică. „Cu două seri în urmă, înainte să intru în emisie, am primit un mesaj de la Cristian Rizea. Îmi cerea, cu respect, menționez, să-i acord un drept la replică. Înainte să vadă ce e pe post, preventiv. M-a umflat râsul. Pentru că am beneficiat și eu de hârdaie de lături aruncate-n cap de pușcăriaș. Sunt pățit. M-a făcut hoț, agent al serviciilor secrete, șpăgar și cum i-a mai venit lui la gura aia spurcată.

Fix în emisiunea Văduvei Negre, farul nestins al suveranismului. L-am dat în judecată. A durat procesul câțiva ani. Am câștigat. Teoretic, am de luat 8.000 de lei daune. Atât a decis justiția independentă că valorează onoarea și demnitatea mea. Practic, stau și mă uit cum executorul judecătoresc nu reușește să identifice măcar o proprietate sau un singur cont bancar al falitului care pozează-n bogătaș. Chestie de respect, nu-i așa?”