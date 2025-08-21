Justitie USR, scutul înarmat al generalului Florian Coldea







Într-un interviu acordat jurnalistei Sorina Matei, Marius Voineag, procurorul-șef al DNA, a afirmat că cele mai mari presiuni cu care s-a confruntat au venit de la Dosarul „Coldea”. Acesta a afirmat că o serie de politicieni au încercat în cascadă decredibilizarea sa prin „atacuri absolut suburbane”.

În plus, legat de atacurile la care a fost supus de camarila alcătuită din politicienii și jurnaliștii rămași fideli fostului șef al SRI, generalul Florian Coldea, procurorul Voineag a menționat faptul că în momentele cheie a simțit că a fost ajutat de presă. Evident, s-a referit la presa rămasă în afara țarcului păstorit de generalul Florian Coldea și acoliții săi.

„Cele mai multe critici la noi au venit după dosarul Coldea, fără doar și poate. De acolo lucrurile au căpătat alte valențe, au căpătat valențe personale, nu de critică jurnalistică. Mie CSM mi-a apărat reputația de vreo 4-5 ori”, a mai precizat Voineag, adăugând că intenționează să se adreseze instanțelor de judecată.

Curioși, am trecut în revistă sumar atacurile publice despre care a vorbit procurorul Voineag în interviu, înregistrate din momentul declanșării Dosarului „Coldea”. Au ieșit precum uleiul la suprafața apei o listă generoasă de politicieni, toți de la USR, și una de jurnaliști consacrați de aplauzele cu care gratulat siluirea Justiției în perioada Binomului „Coldea-Kovesi”.

De la USR, s-au distins în prima linie a apărării generalului Florian Coldea, prin atacarea șefului DNA, Marius Voineag, cam toti politicienii din fruntea partidului: Cătălin Drulă, Emanuel Ungureanu, Stelian Ion, Cristian Ghinea. Cea mai bună evidență a atacurilor declanșate de veteranii USR o ține pagina de Facebook a partidului. Este la liber, o poate consulta oricine.

În privința jurnaliștilor cărora anchetarea de către DNA a Lotului „Coldea” le-a sunat deșteptarea și adunarea pe platoul din fața cazărmii lucrurile sunt la fel de clare. Și pe ei îi găsim tot mulțumită activității USR, preluați și citați copios de aceiași lideri USR. Sunt deja clasicii edeci ai Festivalului Cântării SRI. Vârf de lance, Rise Project, Ziare, Spotmedia și, evident, Ioana Ene Dogioiu și Cătălin Tolontan. Dar și mulți alții. Nelămuriții se pot lămuri cu efortul minim presupus de o căutare pe Google sau o rugăminte politicoasă adresată ChatGPT-ului.

Revenind la USR, nu mai am de adăugat decât o singură observație, una sub forma unei întrebări retorice: Cât de lipsită de substanță vi se pare teza potrivit căreia USR este un partid născut din spuma serviciilor de informații și ajuns la discreția Grupării „Coldea”?