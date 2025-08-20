Justitie Șeful DNA, Marius Voineag, atacat din cauza "Dosarului Coldea". Ce are de gând să facă







Marius Voineag, procurorul-șef al DNA, a lăsat să se înțeleagă ieri, 19 august, într-un interviu, că rețeaua de politicieni și ziariști din jurul lui Florian Coldea a recționat la dosarul deschis de DNA. Acuzațiile penale sunt extrem de grave la adresa fostului prim-adjunct al directorului SRI.

Șeful DNA afirmă că valul cel mai intens de critici la adresa instituției a apărut după declanșarea dosarului Florian Coldea. O parte a atacurilor, venite din zona politică, au depășit registrul legitim al dezbaterii publice. Declarațiile au fost făcute într-un interviu la Aleph News, difuzat marți seară, 19 august 2025.

Voineag a spus că, după momentul „Coldea”, discuțiile din spațiul public au „căpătat valențe personale”, iar Consiliul Superior al Magistraturii i-ar fi apărat reputația „de patru-cinci ori” în fața unor afirmații considerate defăimătoare. „Cele mai multe critici la noi au venit după dosarul Coldea… Mie CSM mi-a apărat reputația de vreo 4–5 ori”, a declarat acesta.

Șeful DNA a indicat explicit că o parte a atacurilor au provenit de la politicieni și a anunțat că va evalua demersuri în instanță după ce nu va mai ocupa funcția actuală. „Au fost atacuri… absolut suburbane”, a spus Voineag. A recunosacut că în prezent, ia în calcul cu prudență un astfel de pas. Dat fiind statutul său de demnitar judiciar în funcție.

În același interviu, Voineag a descris dosarul Coldea drept „o cauză greu de gestionat”, insistând că DNA își asumă în totalitate ancheta și trimiterea în judecată: „DNA stă în spatele acestui dosar fără doar și poate”, a spus procurorul-șef. Adăugând că ancheta a trecut și prin filtrul său de legalitate, în calitate de șef ierarhic.

„Au fost atacuri care s-au văzut ale unor politicieni, atacuri care îi descalifică foarte mult. Sunt inculpați care nu au vorbit la nivelul la care au vorbit unii politicieni și față de care, cu siguranță, o să cântăresc foarte bine, acum sunt pe funcție, dar o să cântăresc foarte mult și o să mă adresez și instanțelor pentru că au fost atacuri absolut suburbane. Sunt atacuri care sunt mai mult despre ei decât despre noi”, a spus Voineag.

„Dosarul Coldea” este cauza penală deschisă de DNA în mai 2024 în care foștii generali SRI Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, împreună cu avocatul Doru Trăilă, sunt acuzați. Dosarul conține acuzații de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii/activități și spălare de bani.

Pe 3 iulie 2025, DNA a anunțat că i-a trimis în judecată pe cei trei. O a patra persoană (om de afaceri) a fost, de asemenea, trimisă în judecată pentru fapte conexe.

Potrivit comunicatului oficial, în 2018–2024 ar fi funcționat o schemă de „consultantă” care viza clienți cu probleme juridice. Plăteau sume uriașe cu promisiunea (pretinsă) că pot fi influențate soluții în instanțe

În ultimii ani, CSM a emis în mod repetat comunicate și hotărâri de apărare a reputației profesionale a procurorului-șef al DNA, în urma sesizărilor formulate de acesta sau de alte persoane/instituții, pe fondul unor critici publice.

De pildă, în martie 2024, CSM a transmis oficial că ia poziție față de declarații ale unor lideri politici pe care le-a considerat de natură să afecteze reputația șefului DNA.

În iulie 2025, subiectul reputației lui Voineag a revenit în atenție în spațiul public, odată cu solicitări și dezbateri privind imaginea instituției și a conducerii sale. Astfel de demersuri nu tranșează fondul investigațiilor penale, dar contează în planul percepției publice și al independenței magistraților.

Afirmațiile lui Marius Voineag apar într-un moment în care dosarul Coldea rămâne una dintre cele mai sensibile cauze aflate pe rol. Un dosar cu puternice reverberații politice și instituționale. Dincolo de poziționările publice, șeful DNA transmite două mesaje.

Că instituția își menține asumarea în cauză.

Iar în ceea ce privește atacurile politice, va urma calea civilă/judiciară după încheierea mandatului. Pentru a evita orice suspiciune de conflict între rolul său instituțional și calitatea de parte într-un proces.